Oriana Sabatini sorprendió infraganti a sus padres: "Ladilla, qué quieres"

Invitada a Los Mammones, Oriana Sabatini hizo un repaso de su vida y su carrera y se sometió a las "preguntas mammonas".

De paso por la Argentina, la cantante se sometió a la suspicacia de Jey Mammon una de las cuales fue: "Hiciste la chanchada en un lugar público?" lo que le dio lugar a contar una graciosa situación que vivió el fin de semana cuando interrumpió a sus padres en plena intimidad.

"Estaba llegando a mi casa, de trabajar y como me olvidé las llaves empecé a llamar a mi papá que siempre me atiende. Siempre. No importa la hora que sea", dijo dejando en claro la actitud de atención constante de Ova Sabatini con sus hijas, y continuó:

"Qué raro mi papá durmiendo durante el día. Eran las 6 de la tarde" reflexionó la actriz y siguió con su relato: "Como no atendía empecé a llamar a mi mamá y no me atiende tampoco". Sorprendida por lo que estaba sucediendo, contó que a la segunda o tercera vez, la llama su mamá.

Imitando la tonada venezolana de Fulop, replicó la respuesta a los gritos: "Ladilla, qué quieres". Ori, dijo ok, los acabo de interrumpir. Le dije "tranqui, no pasa nada, me quedo en el auto". que despertó la carcajada de todos en el estudio.

La sobrina de Gabriela Sabatini contó también que sólo vio jugar a su tía a través de las grabaciones dado que cuando dejó el tenis, ella tenía sólo 1 año.

La actriz de Aliados y novia de Paulo Dybala, confesó que sufrió de celos pero ahora ya lo superó. y que le gustaría casarse y tener hijos y que se fue a Italia (donde su novio jugaba al fútbol), por amor, de la misma manera que lo hizo su madre cuando emigró de Venezuela tras el amor de Osvaldo Sabatini.

Confesó también que lee los comentarios que recibe en las redes y le hacen mal las agresiones, por eso a esas personas directamente las saca,

En la extensa entrevista dijo también que es afortunada por la hermosa famiia que tiene y que eso es un problema ya que le dejan la vara muy alta.

La actriz, que estudió con Julio Chavez y también en Estados Unidos, confesó que quiere volver a la actuación.

LP