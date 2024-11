Cuando Oriana Sabatini solamente era una niña tenía el deseo, el anhelo y el sueño de contraer matrimonio una vez que transitara la vida de adulta y eso se cumplió el 20 de julio del 2024 debido a que, luego de recibir la propuesta de matrimonio en la Fontana di Trevi de Roma (Italia), se casó con Paulo Dybala en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz. Desde ese día, una pequeña Oriana cumplió uno de sus máximos objetivos en la vida y al igual que su marido transitan su vida de la mejor manera en Europa.

De igual forma, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini pasó muchas pálidas y una de ellas fue la aceptación de su cuerpo, obtener amor propio y también poco a poco luchar contra la depresión que es una de las enfermedades más complicadas de combatir en lo que respecta a la salud mental. En este marco, se hizo presente en Olga y habló al respecto.

Oriana Sabatini no tuvo pelos en la lengua y reconoció cómo es luchar contra la depresión cotidianamente

La influencer y modelo, Oriana Sabatini, en más de una ocasión mostró etapas de autosuperación personales y que no todo es color de rosas, que hay que aceptarse y luchar para amarse a uno mismo. La compañera de vida de Paulo Dybala pasó por Olga y dio un gran testimonio relacionado a su experiencia de vida acerca de lo que tiene que ver con uno de los momentos más complicados que le tocaron vivir y supo superar: la depresión.

La artista pudo vencer esta oscura etapa de su vida debido a un tratamiento y la ayuda de profesionales. “Cero motivaciones, te cuesta vivir, te pesa la vida. Vivís en pulsión de muerte”, soltó. En esta sintonía, le consultaron por la medicación que le dieron, sí regulan los sentimientos que vienen de la mano con la enfermedad y respondió que "te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para tener mejores herramientas”.

Además, remarcó que los remedios no hacen que estos pensamientos o sensaciones desaparezcan para siempre de la vida de las personas. "La medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca más en la vida, por ahí les baja un poquito el volumen”, señaló Oriana Sabatini.

La esposa de Paulo Dybala desea que nadie pase por lo mismo que a ella le toco atravesar y expresó: "No le recomiendo a todo el mundo que entre en la medicación porque me pasó mil veces de querer dejarla, de que sea un quilombo y desmotivarme porque cuando la dejaba me sentía peor, pero si lo necesitan que recurran a eso cuando de verdad las cosas se hacen insoportables, siempre con un médico y tratarse, aparte de un psiquiatra, con un psicólogo”,

Por último, Oriana Sabatini afirmó que es más sencillo contárselo a una persona desconocida que a un familiar: "Creo que es mucho más fácil contárselo a gente que no es cercana a vos que contárselo a gente cercana porque hablar de la depresión con personas que te quieren es muy difícil porque yo no quiero que tengan miedo, que se sientan responsables, que sientan que tienen que cambiar algo o que tiene que ver con ellos, es re difícil”.

