Oriana Sabatini desata suspiros con un vestido rojo vibrante

Oriana Sabatini es una de las grandes figuras argentinas que siempre impresiona con sus variados atuendos. Ella es un claro ejemplo de elegancia y de que la moda puede ser muy diversa. La cantante luce diversas prendas innovadoras dentro de la industria. Recientemente, la compañera de vida de Paulo Dybala compartió en su cuenta oficial de Instagram un post que desató suspiros, en donde se la ve luciendo un impresionante vestido rojo.

El increíble vestido que lució Oriana Sabatini

La cantante argentina es una referencia indiscutible en el ámbito de la belleza y la moda. Sabatini demuestra que no hay que temer a los cambios de imagen. Ella es el claro ejemplo de que la moda puede ser muy dinámica. La modelo, a través de los años, se va renovando con nuevos estilos y siempre causa sensación. La esposa del delantero de Roma y de la Selección Argentina no deja de sorprender con sus elecciones de moda, y esta vez su impactante look causó revuelo en las redes sociales.

Oriana Sabatini vía Instagram

Oriana dejó saber a través de sus plataformas digitales que en los últimos días fue invitada a un casamiento. En esta ocasión la artista decidió lucir un impresionante vestido largo de color rojo vibrante. La pieza era ajustada al cuerpo y tenía un escote con una aleve forma en V que tenía un efecto caído. La increíble prenda constaba con detalles como un aplique de una rosa en uno de sus breteles, además de este salía una larga tira. El mismo agregado se repetía en la parte inferior debajo de la parte de los muslos.

Oriana Sabatini vía Instagram

Oriana Sabatini vía Instagram

Para el beauty look, la hija de Catherine Fulop eligió llevar un leve maquillaje que constaba de labios pintados color nude mate y un fino delineado. Para resaltar más sus ojos verdes utilizó sombras claras y pestañas largas. Como accesorios, eligió pendientes de corazón plateados y utilizó grandes anillos dorados. Se limitó a hacerse algún peinado y llevó su largo cabello negro para un costado desatado.

Oriana Sabatini vía Instagram

Oriana Sabatini vía Instagram

Pese a que la publicación en donde la cantante mostraba su increíble look fue subida hace tan solo horas, se llenó inmediatamente de comentarios por parte de sus fans. Los 6.7 millones de seguidores que acumula la modelo en su red social perteneciente a META siempre dejan saber lo satisfechos que están con los looks que su idola opta por lucir. Esto lo demostraron al halagar las postales en donde se la ve a Oriana Sabatini llevando con puro glamour y estilo un impresionante vestido rojo vibrante.

