La tristeza de Oriana Sabatini por la distancia con Gabriela Sabatini

Después de la ausencia de Gaby Sabatini en el casamiento de Oriana Sabatini con Paulo Dybala, los rumores de distanciamiento entre tía y sobrina fueron aún más fuertes.

En un móvil con LAM, la cantante aseguró que el distanciamiento es real y que es algo que la tiene muy triste.

Gabriela Sabatini sin relación con Oriana Sabatini

El distanciamiento de Oriana y Gabriela Sabatini

Con el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, se esperaba que las diferencias entre Ova Sabatini, Catherine Fulop y Gabriela Sabatini se dejaran de lado, sin embargo la ex tenista eligió distanciarse de su familia completa y no asistir a la boda de su sobrina.

Pese a que en un principio se sostenía que la invitación para la boda de Oriana con Paulo no le había llegado a la ex tenista, la actriz aseguró que “sí le mandé la invitación” y que “no tengo ningún problema con mi tía”.

“Sigo manteniendo que no tengo ningún problema con mi tía”, expresó Oriana respecto a la distancia que eligió tomar Gabriela. “Es triste que la poca familia que tengo en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, y que haya decidido eso”, sentenció la cantante con tristeza.

“A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual”, expresó y agregó que no le faltó nadie ya que estuvieron quienes quisieron estar. “Yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere”, manifestó Oriana.

“Respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra, tan claramente, que no quiere ser parte de la mía no lo obligo”, señaló, respetando la decisión de su tía sobre alejarse de la familia de su hermano. “Cuando tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre”, agregó.

Gabriela Sabatini con Oriana y Paulo Dybala

La actriz también fue consultada sobre el porqué de la decisión de su tía de no asistir a su boda y alejarse de ella, y dijo que “no entiendo qué pasó, me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo no pasa nada, pero no lo sé”.

Además, señaló que Ova Sabatini está “triste” con toda esta situación, principalmente porque tienen una familia grande pero “la mayoría está en Venezuela”. “No podemos viajar a Venezuela y con la única familia que tenemos acá, sucede esto”, expresó la cantante.

El enfrentamiento de Cathy Fulop y Gaby Sabatini

El verdadero motivo del alejamiento de Gabriela Sabatini con su familia

Según contó Yanina Latorre en LAM, “Gaby nunca tuvo pensado ir” al casamiento de su sobrina, por la pelea que tiene con su hermano Ova y su cuñada Catherine.

“Ella está muy enojada con Cathy y Ova por el dinero”, señaló Yanina. “La mamá de ellos tenía un departamento en Miami, uno acá y un montón de pertenencias que eran de Gaby, ya que ella eligió mantener y dárselo a su mamá, pero Ova y Cathy entendieron que eso era parte de la herencia. Cuando fueron a tomar posesión de ese departamento y de las joyas, Gaby dijo que eso era de ella y quiso recuperarlo”, explicó la periodista, asegurando que es lo que la ex jugadora explicó y que ante esta situación la reconocida pareja se enojó.

“Ova y Cathy nunca quisieron a la pareja de Gaby”, explicó Yanina, y señaló que sería porque creen que es su pareja quien le llenó la cabeza para que les corte el pase de dinero después de tantos años.

La foto vintage de Gaby y Ova Sabatini con Catherine Fulop

Con Ova y Catherine enfrentados a Gaby Sabatini, la relación con sus sobrinas quedó en medio y terminó por quebrarse, pese a la unión de la ex tenista con Oriana Sabatini. La gran incógnita hoy es si hay una posibilidad de reconciliación entre tía y sobrina después de una gran disputa económica entre hermanos y cuñada.

MVB