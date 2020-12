Oriana Sabatini habló de los complejos que sufría cuando era chica

En julio pasado, Oriana Sabatini en sus redes sociales cotó que por diez años sufrió trastornos alimenticios.

Esta semana en LAM, la cantante explicó porque decidió hacer publico está situación: "Me pone nerviosa hablarlo, cuando subí ese video me agarró como un ataque de pánico de decir ‘acabo de abrir una puerta, ya no la puedo volver a cerrar’. Con esas cosas soy bastante reservada, nunca conté nada y convivo con eso hace ya 10, 11 años. Lo hice más para mí, porque honestamente soy partidaria de cuando a uno le pasa algo, una vez que lo empezás a hablar, pierde peso y fuerza".

"Yo venía hablando de esto con gente de mi entorno personal, todo el tiempo, pero públicamente sentía que nunca lo había dicho y que hasta me iba a sacar un poco de peso a mí. Lo hice pura y egoístamente para mí... Sabía que podía ayudar a alguien pero lo necesitaba yo, necesitaba soltar la mochila y deshacerme un poco de eso", explicó la hija mayor de Cathy Fulop y Ova Sabatini.

La cantante contó por qué tuvo dudas en publicar el video: "Porque mucha gente quizás tienda culpar a los padres y la verdad siento que no viene por ese lado. Yo culpo más a la sociedad y a los estereotipos. Hoy están un poco más deconstruidos pero, en ese momento, me acuerdo que abrías una revista y veías a una chica esquelética. En el mundo de la moda era lo mismo y yo empecé a los 12 años...".

"Vivimos en una sociedad en la que todas las mujeres exitosas que veías en revistas y películas eran delgadas, hermosas. Y en mi clase era la más alta, la más grandota; me desarrollé a los 10 años, entonces era difícil para mí ver cómo mis amigas eran diminutas y yo me sentía como un elefante", finalizó.