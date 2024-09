Oriana Sabatini es conocida por sus dotes en actuación, canto y modelaje. Sin embargo, tiempo atrás sorprendió a sus seguidores cuando contó que estaba estudiando tanatopraxia. "Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios", había detallado sobre su profesión. Si bien tiene una pasión por la muerte, no es algo que comparte con su esposo, Paulo Dybala. El futbolista, a pesar de eso, decidió acompañarla a una funeraria.

¿Cómo fue el día que Paulo Dybala acompañó a Oriana Sabatini a la funeraria a trabajar?

En reciente una entrevista, la cantante reveló sobre su trabajo en la funeraria de Daniel Carunchio. El doctor fue uno de los invitados a su podcast “A dónde vamos cuando soñamos”, en un episodio especial grabado en las instalaciones de Spotify. Carunchio, conocido por el apodo “El embalsamador de los presidentes”, es profesor de la modelo y está a cargo del tratamiento de los cuerpos de reconocidas figuras, sobre todo de la política, como Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi y Fernando De La Rúa.

Durante ese momento, Oriana Sabatini contó que recibió una llamada, mientras pasaba tiempo con su familia. "Me habla Daniel, el dueño de la funeraria y me dice: 'Che Ori, ahora en media hora llega un cuerpo. ¿Estás para venir?'. Yo obvio que le dije que sí; eran las 10 de la noche, ya había cenado, no tenía nada más que hacer", comenzó.

En ese contexto, había un partido de Brasil, que lo iba a ver Paulo con Osvaldo Sabatini. "Yo iba a estar colgada ahí. Dije, me voy a hacer algo útil, me voy a la funeraria", agregó la modelo. Sin embargo, cuando contó lo que haría, generó todo tipo de comentarios entre su familia. "Claro cuando digo eso en la cena, todos dicen: 'Ay no, que horror, que te vas a ir...'", detalló.

Finalmente, Oriana hizo una propuesta que Dybala no pudo negarse. "Corto para preguntar si alguien me quiere llevar y ahí todos se interesaron, porque obvio que todos quieren espiar, les da curiosidad. Al final terminó ganando Paulo para llevarme y me dijo: 'Tranqui, yo me quedo ahí en la funeraria dando vueltas, veo el partido mientras’, y se quedó ahí y me acompañó", cerró.

De esta manera, Oriana Sabatini y Paulo Dybala siguen compartiendo momentos juntos, inclusive en sus trabajos. Si bien la modelo fue vista en distintos partidos del futbolista, ahora fue el turno de él de interesarse en las pasiones de su esposa. Aunque para muchos sería una locura, para esta pareja de enamorados, ni siquiera la muerte logra separarlos.