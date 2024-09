El 20 de julio no fue un día más en la vida de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, ya que ambos dijeron que sí y contrajeron matrimonio cumpliendo así uno de los sueños de la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini. La previa del casamiento no fue la mejor para el futbolista de la Roma de Italia debido a que no fue parte de la Copa América 2024.

Pero rápidamente pasó de página y se enfocó en su club, además de la boda. Luego, fue convocado por Lionel Scaloni, usó la 10 de Lionel Messi, ingresó en el segundo tiempo ante Chile y puso el 3-0 de este partido correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial 2026. Ni bien convirtió, su pareja saltó de la alegría y festejó con quien la acompañaba.

Paulo Dybala le regaló la camiseta 10 de la Selección Argentina a Bizarrap

Si alguien sabe del sufrimiento que fue quedar afuera del certamen continental es Paulo Dybala, ya que lo vivió en carne propia y su esposa Oriana Sabatini que es la que convive con el futbolista cordobés.

El jugador de la Roma de Italia es muy amigo de uno de los productores y DJ de la Argentina: Bizarrap que logró hacer 'Session' musicales con artistas como Nicky Jam, Residente, Shakira, Quevedo, entre muchos otros.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Lo cierto es que durante la jornada de este jueves por la tarde, Paulo Dybala y el reconocido hincha de Vélez Sarsfield compartió un rato con su amigo y le obsequio la camiseta número 10 que utilizó durante el encuentro vs, Chile en el que la Selección Argentina triunfó por 3-0 y que habitualmente la usa Lionel Messi, quien no fue seleccionado para esta doble fecha de Eliminatorias debido a la recuperación que está llevado por una lesión en uno de sus tobillos.

Paulo Dybala y Bizarrap.

"Muchas gracias, amigo, Impresionante", escribió Bizarrap en su cuenta oficial y verificada de Instagram sobre la imagen que se tomaron junto a Paulo Dybala, esposo de Oriana Sabatini y jugador de la Selección Argentina.

BL