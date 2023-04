Oriana Sabatini, quien es una caprichosa del mundo de la moda, se destaca no solo por su talento musical, sino también por tener una faceta camaleónica. Los últimos meses estuvo cambiando constantemente su look, y le gusta compartirlo con sus fans en sus redes sociales. Esta vez, lo hizo con un flequillo y un vestido de lencería dando catedra con su impactante estilo y vestuario.

Yendo por partes, comenzamos con la vestimenta: un vestido de encaje floral de color blanco con el cuello alto, de mangas largas y falda corta con tablas, dejando a la vista, el conjunto de ropa interior negó que tenía debajo. Los complementos fueron una mini cartera de color negra con brillo y botas de caño con un detalle de una hebilla en la punta.

Oriana Sabatini PH: BETTIANA FRUMBOLI

Oriana Sabatini con su vestido de lencería

El make up de Oriana Sabatini: Delineado y strass color plata

La sorpresa no fue solo el vestido, si no el peinado, un flequillo recto y entero, a la mitad de la frente, con el pelo suelto y ondas a lo largo. Estuvo de la mano de Zacarías Guedes, quien también peina a Pampita y a la Triple T. El make up no quedó atrás: un delineado grafico negro que le agregó apliques de strass color plata, acompañado de una máscara de pestañas negras, rubor y un labial color nude que llevo delineado.

¡La rompió!

Oriana y su vestido de latex

Es increíble como la hija de Catherine Fulop sorprende a todos los fans en sus redes sociales con cada uno de sus looks. Hace unas semanas, compartió una foto con un vestido negro de látex.

El vestido negro de látex de Oriana Sabatini

La cantante fue invitada por una lujosa marca de relojes Omega, y se hizo presente con un vestido de Atsuko Kudo, de dos copas reforzadas con atractivas ondas en la parte superior. Con tiras finas ajustables, que se dividen en la parte delantera y en la falda con un tajo hasta la rodilla, a la renda le sumó unos guantes largos confeccionados con el mismo material y color. El precio del vestido es de 454,17 libras.

