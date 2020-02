Oscar 2020: Natalie Portman impactó con una singular protesta feminista contra la Academia

Natalie Portman no sólo deslumbró por su particular belleza en los Oscar 2020 sino por un deslumbrante atuendo. Además de lucir un impactante look, la actriz demostró su disgusto contra la Academia y llevó una capa en la que estaban bordadas los nombres de las directoras que no fueron nominadas.

“Quería reconocer a todas las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo, a mi manera”, dijo al respecto.

La capa que envuelve su maravilloso vestido de Dior es obra de Maria Grazia Chiuri y tiene escritos los nombres de Wang, Gerwig, Heller, Scafaria y Har’el.

La Academia ha decidido nominar a nada más y nada menos que cinco hombres en la categoría de Mejor Director, dejando fuera a grandes directoras como Greta Gerwig, la artífice de Mujercitas, una de las grandes películas aplauidas por el público o a Lorene Scafaria, la de Estafadoras de Wall Street.