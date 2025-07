Osvaldo Dubini, autor de la foto de María Julia Alsogaray con el tapado revela: "Me ha llamado para contarme lo contenta que estaba”

Osvaldo Dubini, el reportero gráfico y autor de la foto de María Julia Alsogaray con el tapado que ilustró la icónica de “Noticias” -la revista de actualidad de Editorial Perfil, también habló en medio del revival noventoso que instaló la reciente serie “Menem”, estrenada en “Prime Video” a nivel global y con sobrada repercusión mediática.

Uno de los grandes focos de debate fue la icónica primera tapa de María Julia Alsogaray. Y con ella -que en la serie interpreta la actriz Mónica Antonópulos- una inesperada guerra de divas derivada en la procedencia del famoso tapado de piel color beige que vistió la funcionaria. Entre tanto revuelo, el propio Dubini es quien hoy aclara y revive los pormenores que acontecieron en aquella secuencia de fotos.

Osvaldo Dubini, el autor de la foto de María Julia, reveló los detalles del "tapado gate"

Qué contó Osvaldo Dubini sobre las fotos de María Julia, tomadas en las Leñas, en julio de 1990

“Llegué allá con una periodista (Alejandra Albanesi)y teníamos el pedido de hacerla con actitud de reina. A María Julia no la conocía y nunca más la había visto desde que le había hecho una foto cuando entraba a la iglesia en su casamiento, del brazo de su padre, el ingeniero Álvaro Alsogaray. Pero cuando llegó al complejo hotelero, Susana Giménez y Graciela Borges estaban alojadas y fue Susana, que la conocía de sus comienzos, la que le dijo a María Julia: quedate tranquila que Dubini te va a hacer lindas fotos. Tal vez eso le dio una libertad y confianza sobre mi trabajo y por eso se habrá brindado al tipo de foto que después yo lo le propuse”, relata Dubini a CARAS.

María Julia Alsogaray y la icónica tapa de Noticias que lo cambió todo.

Cómo fue el paso a paso de una sesión de fotos histórica

“Era todo muy urgente. Le hago unas primeras fotos en la nieve y cuando terminamos la sesión, se cubre con el famoso tapado. Y como a mí no me convencieron mucho las anteriores, que se hicieron en solo 20 minutos, se me ocurrió decirle “Ahora que estamos tranqui los ¿por qué no hacemos fotos para nosotros? Así como estas, con el tapado. Podes posar como Borges o Susana, como dos actrices”. Y le gustó un poco la idea. Entonces nos fuimos a un salón aislado con una muy buena luz ambiente. Tenía un peinador al que le pedí que le hiciera un peinado bien juvenil y fuimos a un sillón donde le pido que se cruce de piernas”, explicó Osvaldo Dubini.

Osvaldo Dubini también fotografió a María Julia el día de su boda y junto a su padre, Álvaro Alsogaray.

Sobre los pormenores de la portada que cambió la imagen de la Dama de Hierro de la política, el fotógrafo advierte que debajo del tapado la funcionaria siempre estuvo vestida

“Quería que se descubra los hombros y como me molestaba la camisa abajo, se la desabrochó bien y la escondió bien sobre los costados de los hombros a la altura de la espalda. Y cuando voy a disparar, aparecen Borges y Susana dice: “¿qué estás haciendo?” Un poco preocupada. Hasta que vio las fotos desde la cámara y dijo que eran muy lindas. Después les pedí que salieran y me quedé haciendo las fotos sólo con ella. No fueron muchas, porque yo no disparo demasiadas, pero sí las necesarias”, aseguró Dubini.

Otra de las fotos que Dubini le tomó a Alsogaray en la nieve, con otro tapado, perteneciente a Susana Giménez.

En ese entonces la lupa mediática ya se posaba en la icónica portada que “enseguida se había filtrado en Casa de Gobierno” y 35 años después sigue dando que hablar con el famoso tapado-gate que involucró a Susana, Graciela Alfano y Borges. Según confirma Dubini -padre de Marcelo Dubini, histórico fotógrafo de Revista CARAS- el de tapa (no el de zorro de la nota interna de la publicación, propiedad de Giménez) era de Borges.

Dubini habló de sus experiencias recorriendo el mundo con su lente.

Cuál fue la reacción de María Julia frente al revuelo de la tapa de Noticias

“Hasta a Menem le preguntaban por las fotos de María Julia. A ella me la encuentro la semana posterior a la tapa, en el hotel Plaza donde fui a trabajar y me presentó con todos los directivos de Entel y cuando se va, le digo: a ver cuándo hacemos la segunda parte de la producción y se tocó el hombro, corriéndose un poco el vestido, y respondió: “cuando quieras, Dubi”. Hasta me ha llamado por teléfono para contarme todo lo que la gente le decía y lo contenta que estaba”, confesó Dubini.

Osvaldo posó con su hijo, Marcelo Dubini, histórico fotógrafo de revista CARAS.

Reportero gráfico de vocación -y responsable del aquel cambio de imagen de la funcionaria menemista- Dubini siempre estuvo al servicio de la noticia con grandes hitos en la profesión. “Arranqué desde el 60 hasta el gobierno de De La Rúa que me retiro. Yo cubría todo tipo de noticias, en todo el mundo, no solo en Argentina, en China, Vietnam, Estados Unidos. Cubría política, tengo todo tipo de anécdotas y experiencias con presidentes, manifestaciones y no era mi especialidad, solamente fotografías, modelos o las portadas semanales en “Siete Días”. Podía estar en una producción de estudio o directamente en una manifestación haciendo fotoperiodismo. Hoy de mis amigos reporteros gráficos ya no queda ninguno”, concluye Dubini, conmovido.

Fotos: Marcelo Dubini. Osvaldo Dubini.

