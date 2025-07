Zulema Yoma y Carlos Menem compartieron una vida que fue mucho más que un matrimonio presidencial: entre el amor, la política y las tragedias, su vínculo dejó huellas públicas y privadas. Aunque su nombre resonó con fuerza en los años noventa, cuando el expresidente argentino alcanzaba la cima del poder, con el tiempo su figura se fue alejando de la escena, pero nunca dejó de estar envuelta en polémicas y reclamos.

Tras su separación definitiva, Yoma mantuvo una lucha incesante por esclarecer la muerte de su hijo y se convirtió en una de las voces más críticas del entorno político de Menem. Hoy, con perfil mucho más bajo, vive una vida alejada de la exposición, pero marcada por la memoria y por heridas que no lograron cerrarse del todo.

Carlos, Zulema e hijos

Qué fue de la vida de Zulema Yoma, la exesposa de Carlos Menem

Zulema Yoma y Carlos Menem se casaron en 1966, en La Rioja, mucho antes de que él llegara a la presidencia. A lo largo de su matrimonio, atravesaron momentos de fuerte tensión, tanto en lo personal como en lo político. La separación formal llegó en 1981, pero el vínculo no se terminó allí. Cuando Menem asumió como presidente en 1989, ella retomó de forma protocolar el rol de primera dama, aunque su presencia fue breve y conflictiva. Pronto sería desplazada por su hija, Zulemita Menem, lo que generó aún más distancias.

En 1996, durante una entrevista en el programa De Pé a Pá, Zulema Yoma se refirió con crudeza a su vida junto al expresidente: “Mi vida con el presidente no fueron rosas, fueron espinas. No me dieron paz desde el día que me casé, pero eso no importa. La vida fue muy dura conmigo, pero cuando Dios le manda la felicidad de dos hijos, uno lucha por los hijos. Y creo que he luchado con todas mis garras”. La frase resumía décadas de conflicto, resistencia y dolor.

Luego de su distanciamiento definitivo de Carlos Menem, su vida estuvo marcada por una tragedia que lo atravesó todo: la muerte de su hijo Carlitos Menem Jr. en 1995. Pese a que la versión oficial fue la de un accidente en helicóptero, Zulema siempre sostuvo que se trató de un atentado, y desde entonces impulsó múltiples acciones judiciales en busca de verdad y justicia. Su reclamo se convirtió en una causa personal que la mantuvo públicamente activa durante años.

Con el tiempo, Zulema fue alejándose del ojo mediático. Vivió en Buenos Aires con bajo perfil y sus intervenciones públicas se limitaron principalmente a actualizaciones sobre la causa por la muerte de su hijo. Su vínculo con su hija Zulemita tuvo altibajos, aunque en los últimos años habrían recompuesto su relación. Más allá de las diferencias, el recuerdo de Carlitos Jr. parece haber sido un punto de unión entre ambas.

Carlos y Zulema junto a sus hijos y nietos

En la actualidad, poco se conoce sobre su vida cotidiana. Sin embargo, lo que queda claro es que Zulema Yoma eligió transitar estos últimos años lejos de la exposición, pero sin dejar de lado su rol de madre, su lucha personal y su identidad como mujer que atravesó el poder desde adentro, sin dejarse callar. Zulema y Carlos Menem quedaron unidos para siempre en la historia argentina, por la política, el drama y una historia de vida que dejó huella.

MVB