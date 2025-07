¿Crisis en puerta? El gesto de la China Suárez con Mauro Icardi tras el escándalo por una supuesta amante

La China Suárez dejó entrever, con un gesto sutil que no pasó desapercibido, la crisis que estaría atravesando con Mauro Icardi tras el escándalo por una supuesta amante. En medio de los rumores que vinculan al futbolista con Natasha Rey, la actriz reaccionó de forma discreta en sus redes sociales.

En las últimas horas, la China Suárez mostró una postura reservada ante una publicación de Mauro Icardi que dejó entrever una crisis en la pareja. Luego de los posteos cruzados con Natasha Rey, los rumores de que ella sería la nueva amante del delantero empezaron a cobrar más fuerza, y el accionar de la actriz alimentó aún más las especulaciones.

El miércoles 23 de julio, una modelo uruguaya volvió a encender la polémica tras difundir un video íntimo del delantero. Dejando al descubierto una situación que podría haber afectado la dinámica de la pareja. El material, que fue publicado sin consentimiento, mostraba al jugador en una situación privada, y rápidamente se viralizó por los tatuajes visibles que lo identifican.

Por su parte, Natasha Rey acompañó el posteo en sus redes sociales con distintos mensajes provocadores y capturas de pantalla que daban a entender una conversación previa entre ella y Mauro Icardi. Ante esto, el futbolista negó rápidamente haber cruzado algún mensaje con la joven, logrando así que la polémica escalara aún más.

En medio de este complejo escenario, un gesto de la China Suárez llamó la atención de sus seguidores. La actriz, quien se suele mostrar activa en sus interacciones con las publicaciones de su novio, optó por no reaccionar a la última publicación que realizó el delantero en su cuenta de Instagram; este detalle fue captado por Juariu, quien no dudó en compartirlo en su cuenta.

“Último posteo de Icardi”, escribió en sus historias la periodista, donde se puede ver una captura de pantalla de la fotografía que subió Mauro Icardi en las últimas horas con la ropa del Galatasaray. Pero lo que más llamó la atención fue el siguiente posteo que realizó Vicki Braier, donde mostró que la ex Casi Ángeles no le colocó ningún comentario ni reacción: “No hay like de la China”.

Este detalle, por más pequeño que pareciera, se suma a una serie de movimientos que dejaron entrever la crisis que estaría empezando la pareja. Si bien no se confirmó la veracidad de los posteos que realizó Natasha Rey, la reacción de la China Suárez se sumó a las especulaciones sobre el impacto que podría tener en la relación la aparición de la modelo uruguaya.

De esta forma, la China Suárez realizó con un gesto que marcó una distancia concreta, en medio del revuelo generado por una modelo y la difusión de un video íntimo, respecto a Mauro Icardi. Si bien no hubo declaraciones públicas, su ausencia de reacciones frente a ciertas publicaciones del jugador fue interpretada por muchos como el inicio de una posible crisis.

