La China Suárez y Mauro Icardi se vieron involucrados en otro escándalo, luego de que la modelo uruguaya Natasha Rey asegurara que había mantenido conversaciones íntimas con el futbolista. Desde la distancia, la pareja accionó unida y se defendió de las acusaciones y los dichos, a través de sus redes sociales. Sin embargo, la modelo retrucó su accionar y esto provocó que ambos tuvieran una inesperada reacción. A pesar de su primera defensa, decidieron dar un paso atrás.

Tras la polémica con la supuesta amante, Mauro Icardi y la China Suárez dieron un paso atrás

Mauro Icardi y la China Suárez no dudan en demostrar el amor que se tienen por redes sociales. Tras unos días juntos en Turquía, ambos expresaron lo mucho que se extrañaban, en cuanto ella aterrizó en la Argentina. La mediática pareja tiene sueños a futuro, comparte ideas de mudanza y crear una familia, mientras son protagonistas de diversos cruces con celebridades. Sin embargo, en los últimos días, se volvieron tendencia por protagonizar una íntima pelea con una modelo uruguaya.

Natasha Rey expuso a Icardi y aseguró que ellos habían mantenido conversaciones, mientras él ya estaba con Eugenia Suárez. Rápidamente, la pareja no quiso quedarse callada y le respondió tajante. Por su parte, él negó todo lo sucedido y mostró un chat donde ella le había mandado una foto subida de tono y le escribía. Sin embargo, él nunca le respondió o aceptó el mensaje. La China lo acompañó y lanzó una irónica respuesta ante esto: “Pero al menos le hubieras aceptado los mensajes baby”. Pero la pelea no terminó ahí, y la pareja terminó dando un paso atrás.

La primera respuesta que borraron la China Suárez y Mauro Icardi

Natasha redobló la apuesta y compartió un video íntimo que Icardi le habría mandado. Las redes sociales no tardaron en viralizarlo y opinar al respecto. Ante esto, tanto Mauro como la China tuvieron una inesperada reacción y borraron sus respuestas. Y el futbolista compartió otra imagen de él solo y escribió: "Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes. ¡No baratitos!".

Tras el video íntimo, la historia de Mauro Icardi

A pesar de esto, muchos usuarios destacaron esta reacción de ambos de querer eliminar su primera respuesta y dieron sus opiniones sobre por qué tomaron esta decisión. Por el momento, la China Suárez optó por no volver a referirse del tema en sus redes sociales, y siguió compartiendo imágenes de su estadía en la Argentina por tiempo definido. Mauro Icardi no quiso quedarse callado sobre el video, pero también siguió el camino de la discreción y apuntó de manera sutil contra la supuesta amante.

