Pablo Echarri admitió que un galán despertó su celos cuando actuó con Nancy

Pablo Echarri y Nancy Dupláa son una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Ambos están acostumbrados a ver escenas jugadas de cada uno, y tomarlo como un trabajo.

En una entrevista con el programa radial Agarrate Catalina, Pablo admitió que un actor argentino despertó sus celos al verlo con su esposa. "Me pasaba cuando compartía rubro con un actor más joven, porque ahí era desigual la pelea, si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro. Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia", expresó.

"Son chispazos, casi te diría que son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón y muchas veces te avergüenza ese sentimiento", admitió el actor.

Cerca del final, Echarri confesó que en la época de Resistiré, Nancy sintió celos de Celeste Cid: "La novela estaba basada entre ciertas características sensuales y sexuales, entonces a veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener unos y otros. Lo importante es conservar la libertad artística, la libertad de creación y mirar esas dudas a través del cristal de la confianza. Ella se moría de celos con Celeste Cid, pero pasó tanto tiempo… Esta anécdota data de la misma cantidad de años que tiene mi hija, casi 18".

Pablo Echarri reveló cómo lo cambió haber conocido a Nancy Dupláa

En una charla imperdible con "Los Mammones", el ciclo de Jey Mammon, Pablo Echarri quien lleva más de 20 años en pareja con Nancy Dupláa abrió su corazón como nunca y aseguró que se siente más enamorado que nunca de su mujer y explicó que siente que le debe mucho a su esposa quien lo cambió por completo, según contó. En el ciclo de América, el actor contó que la actriz madre de su hija Morena lo obligó a dejar de ser “egoísta y machista”.

Jey le preguntó qué es lo que más le gusta de Nancy y Pablo enumeró una gran lista: “Es la madera de la que está hecha, su cuerpo, su voz, su boca, su familia, que es parecida a la mía. Durante años yo busqué a una persona complementaria y la verdad es que con Nancy encontré a la primera persona afín”, dijo casi emocionado el actor y siguió...

“Fue la primera mujer a la que hice reír a carcajadas hasta la descompostura. Eso me obligaba a mí, un tipo imperfecto, un tipo egoísta, machista, con todas las características de un tipo criado como el mío en otra época, a seguirla en su camino para estar al lado de ella”, agregó y finalizó...

“Algo que me impactó muchísimo es que las peleas de pareja son enfrentamientos para ver quién gana, quien tiene la última palabra para llevarse el trofeo, pero Nancy tenía esa particularidad de que cuando creíamos que venía la escalada, se quedaba y sorprendía”.