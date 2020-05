Pablo Echarri confesó haber cambiado guiones para conquistar a Nancy Duplaá

Pablo Echarri y Nancy Duplaá cumplieron 20 años de relación, ante esto, el actor confesó que manipuló guiones para estar cerca de la actriz cuando trabajan juntos.

“Yo la había descubierto en Montaña Rusa, que fue una explosión, yo arrancaba en Canal 9, la verdad que más allá del éxito y del talento le había echado el ojo, me atraía su personalidad”, recordó el artista en una entrevista radial.

El amor fue inmediato y tan grande, que terminó haciendo presión para “manipular el guión” cuando coincidieron en una novela: “Confieso que me da un poco de vergüenza decirlo, pero fue como una manipulación artística“. “A medida que la iba conociendo más me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con los compañeros de trabajo, esa líder nata”, afirmó.

Asimismo destacó que fue algo mutuo: “Fue algo mutuo, empezó a nacer algo de ambas partes, nos pasaba lo mismo. Más allá de su belleza había un contenido que me impactaba, algo que nunca había visto. Fue algo poco cerebral y muy visceral. Nos hemos conocido mucho en esos 20 años, tuvimos también situaciones negativas, hemos llegado a puntos difíciles, pero siempre hubo algo que nos rescató”, agregó.