La palabra de Roberto Pettinato sobre la causa contra su hijo, Felipe Pettinato: “No creo que vaya a terminar en la cárcel”

Roberto Pettinato rompió el silencio sobre la causa judicial que involucra a su hijo Felipe Pettinato, imputado por el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo en el año 2022. En una entrevista con Intrusos, el conductor de 69 años mezcló humor y crudeza al hablar del caso, asegurando que no cree que su hijo termine en la cárcel, aunque admitió que enfrenta un largo proceso legal.

La palabra de Roberto Pettinato sobre la causa contra su hijo, Felipe Pettinato

Con su estilo característico, el exintegrante de la icónica banda Sumo se sinceró: “Lo de Felipe fue difícil, complicado, pero viste cómo es nuestra familia... Somos como los Locos Addams. Es una familia a la que le pasan muchas cosas insólitas”.

Acto seguido, se refirió al presente de su hijo y aseguró que “Felipe ahora está súper bien y eso se tiene que resolver en la Justicia”. Además, opinó: “No creo que vaya a terminar en la cárcel, pero sí tiene un juicio por delante”.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo.

El músico tampoco no ocultó su desconfianza hacia Rodrigo, el médico fallecido en el incendio ocurrido en la casa de Felipe. “A mí no me gustaba. No era una buena persona. ¿Viste esos médicos raros? Pero bueno, Felipe lo quería, pero yo nunca lo quise. Era un tipo que le daba pastillas y no sé... para mí no”, confesó.

Respecto a la tragedia, insistió en su hipótesis: “Fue un accidente, y para mí sigue siéndolo. Felipe no solo lo quería y adoraba, lo extraña”. Sin embargo, lanzó una pregunta incómoda: “Lo loco no es Felipe, sino que justamente un neurólogo profesional esté metido en esa historia, un tipo superprofesional. ¿Qué hacía ahí? Nunca lo entendí”.

Felipe y Tamara Pettinato.

Aunque Roberto Pettinato prefirió no profundizar en los detalles de la noche trágica -insistiendo en el carácter "accidentado" de los hechos-, el caso sigue su curso judicial. La situación se complejiza para Felipe, quien recientemente recibió una condena por abuso sexual a una menor en un proceso separado. Mientras tanto, Hernán Rodrigo, hermano del neurólogo fallecido, aguarda el inicio del juicio que decidirá si el hijo del conductor es penalmente responsable o no.