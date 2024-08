Quiénes son las exparejas de Tamara Pettinato

Tamara Pettinato se caracterizó por mantener al borde de lo público sus relaciones románticas. Hasta el momento, se conocen tres parejas que tuvo y que marcaron la agenda mediática: Martín Moyano, José Glinski, y un novio estadounidense del que se pronunció hace unos años. El nombre de la hija de Roberto Pettinato volvió a sonar fuerte y claro, luego de que saliera a la luz un polémico video con Alberto Fernández.

Las parejas de Tamara Pettinato

La primera pareja que se le conoció públicamente a Tamara Pettinato fue Martín Moyano, el productor de televisión. Se conocieron hace más de 14 años, cuando él era "canillita", según expresó la panelista:"Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde”. Fruto de este amor, llegó Milo, el único hijo de Tamara. Cuatro años más tarde, anunciaron su separación.

Sin embargo, en el 2022, se dio a conocer que, durante esa relación, otro hombre la esperaba en Estados Unidos. Pettinato lo contó en el ciclo Podemos hablar que mantenía una relación a distancia, hacía más de 17 años, con una persona que no sabía hablar español. “Acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera. Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio. Pero él tiene novia todo el tiempo, que soy yo. Las reglas no son iguales para todos, basta de igualdad...”, aclaró.

Pese a dar a conocer este vínculo, decidió no revelar el nombre de este hombre y si, hoy en día, continúa en esa relación. Pero esto despertó rumores de haber sido la razón por la que perdiera su lugar como panelista en Corta por Lozano. Recordemos que, ese mismo año, hubo una intensa pelea entre ella y Vero Lozano. Pettinato sorprendió al anunciar que "había sido echada del programa" luego de tomarse sus vacaciones. Sin embargo, la conductora explicó que la mediática pidió una extensión de sus vacaciones. "Dijo que fue por un pedido médico y justo era momento de cambio de panel", reveló. De esta manera, aseguró que ella eligió no volver porque "no le daban la certeza de que continuara el año siguiente".

Luego de este escándalo, Tamara Pettinato volvió a sorprender con una nueva pareja. Se trata de José Glinski, diputado provincial de Unión por la Patria. En el verano del 2023, la hija de Roberto compartió una foto en la playa junto al político. Con un emoji del corazón, etiquetó a su nueva pareja y así demostró que volvía a estar enamorada. Los rumores de una relación entre ambos comenzaron un año antes, pero lo confirmaron en enero del pasado año. Hasta el día de hoy, se mantiene en una feliz relación, por lo que muestra en sus redes sociales.

Las parejas de Tamara Pettinato fueron duraderas, y poco mediatizadas. La panelista siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su situación romántica. Sin embargo, su pasado volvió a la luz, luego del video con Alberto Fernández. El mismo se conoció en el marco de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. En una de sus visitas a Casa Rosada, la conductora y el expresidente parecen decirse "te amo", mientras comparten una cerveza.