Se filtró un nuevo y polémico video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández

Tamara Pettinato

Hace algunos días, Alberto Fernández se vio envuelto en varias polémicas. Primero, fue acusado de violencia de género por Fabiola Yáñez, y, en el marco de estas investigaciones, salió a la luz un polémico video del expresidente con Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y Tamara Pettinato

Esto no fue lo único, ya que también se filtraron nuevas imágenes de la hija de Roberto Pettinato sentada en el sillón presidencial, lo que generó un escándalo en las redes sociales.

El 17 de agosto de 2024, Infobae compartió un nuevo video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández, lo que nuevamente llevó sus nombres a ser tendencia. En el video, la hija de Roberto Pettinato aparece sentada en el sillón presidencial de la Casa Rosada.

“Más o menos, no tanto. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a mat…”, comenzó Tamara. “Pero, ¿me amás o no me amás?”, insistió Alberto Fernández mientras grababa el momento con su celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, continuó Pettinato.

Tamara Pettinato habló por primera vez sobre el polémico video con Alberto Fernández

"Acá, lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme. Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar", comenzó la hija de Roberto Pettinato.

Tamara Pettinato

Tamara Pettinato habló en su programa: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación. Porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia. Y no soy yo”.

AF.