Pampita fue entrevistada por Socios del Espectáculo después de que Pedro Rosemblat lanzara una frase que generó polémica. Resulta que en una charla con María Laura Santillán, de Infobae, el periodista explicó que “atraviesa un proceso de marido de pampitización que le preocupa un poco”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Resulta que, como el militante político comenzó a salir con la cantante Lali Espósito, ahora se lo conoce como “el novio de Lali”, en lugar de ser llamado por su nombre. Por otra parte, a Roberto García Moritán le sucedió algo similar al casarse con Pampita, debido a que pasó a ser conocido como “el marido de Pampita”.

Qué dijo Pampita sobre la frase de Pedro Rosemblat

La modelo fue consultada por Socios del Espectáculo acerca de la ocurrente frase de Rosemblat. “Está recontento Rober de ser mi marido, con mucho orgullo siempre lo dice. A mí también me gusta que se lo tome de esa manera porque es parte de mi trabajo, si renegara de eso sería muy raro”, comenzó a explicar.

Pampita, finalmente, fue consultada sobre agrandar la familia y reveló: “Rober no quiere, no cambió de postura, sigue todo igual. Está muy firme con eso porque somos bastantes en casa, tiene su punto. No digo que esté tan equivocado, tenemos chicos de todas las edades y a todos hay que prestarles atención, darles su tiempo, su espacio y tratamos de ser generosos con cada uno, que se sientan amados y que tengan su lugar dentro de la familia”.

