Mariano Martínez subió una historia en sus redes sociales con una canción después de que se siga hablando de cuando le dijo "nefasta" a Lali Espósito y de su abrupta separación de Luisana Lopilato. El actor no se calló ante la polémica sobre cómo fue el fin de la relación con las actrices.

En su momento, la separación de la actriz con el actor fue escandalosa y se coronó con un audio de Mariano defenestrando a la cantante: “Ahí leí un poco, no te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba”. Los fanáticos de Lali no le perdonan a Martínez y cada vez que pueden recuerdan este momento en las redes sociales.

Lali Espósito y Mariano Martínez

Pero no es la única relación que recuerdan al actor, sino también su romance y su abrupta separación de Luisana Lopilato. La actriz y Mariano comenzaron a salir en 2004 hasta 2006 que empezaron a grabar "Alma Pirata", una serie juvenil. En ese momento, se hablaba de que la pareja enfrentaba problemas de celos cuando el actor se enteró de que Nico Vázquez debía besar a la artista.

Luisana Lopilato y Mariano Martínez

Sin dudas, las relaciones que tuvo el actor con Lali Espósito y Luisana Lopilato fueron las separaciones más mediáticas. En el último momento se habló mucho de cómo terminó su romance con las actrices.

Mariano Martínez subió una historia con una canción de "Dread Mar I" que se llama "Hablan".

