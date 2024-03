Pedro Rosemblat, el actual novio de Lali Espósito, se hizo conocido gracias a ser comunicador en distintos programas de streaming enfocados en la política. Además, estudió abogacía, aunque no se recibió, y también creó varios personajes mediante los cuales logró escribir algunos libros.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Resulta que la actual pareja de Lali Espósito ya había estado en una relación con una mujer del medio como Carla Quevedo. En una entrevista con Moria Casán, ella reveló: “Estoy sola con mi perro y me la paso haciendo castings y escribiendo”. Luego, siguió explicando por qué no había nombrado a Pedro a medida que la One quiso saber más información.

La razón por la que Pedro Rosemblat y Carla Quevedo se separaron

“Con Pedro nos separamos con mucho amor y seguimos teniendo un vínculo. Pero a veces el amor no alcanza y en este momento elijo probar suerte en Los Ángeles, donde viví algunos años. Y Pedro tiene sus proyectos acá. El amor a la distancia no sirve. Es verdad que al principio es un fuego, pero después no se sostiene”, reveló la actriz.

Pedro Rosemblat y Carla Quevedo

Pedro Rosemblat y Carla Quevedo se separaron después de dos años en pareja y con mucho amor de por medio. Pese a que la actriz creía en las relaciones a distancia, lo vivió en carne propia y decidió que no era para ella. De esta manera, meses después de su viaje a Estados Unidos, ambos acordaron terminar de buena forma.

