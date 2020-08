Pampita contó el verdadero motivo de la rivalidad entre Moria Casán y Laurita Fernández

Pampita se metió en la polémica del momento y reveló detalles de la rivalidad entre Moria Casán y Laurita Fernández.

La conductora de Pampita Online dio un dato desconocido de esta pelea que quedó en evidencia en el Cantando 2020. Desde que inició el ciclo, la mala onda entre la conductora y la jurado llamó la atención de los seguidores del certamen.

Según contó la diosa, Fede Bal estaría involucrado en este entuerto. "¿Qué pasa entre Moria y Laurita, desde el primer día se llevan mal? Antes Moria había dado notas tirándole mala onda a Laurita", le preguntó Pampita a César Carozza, abogado de "La One",

"Hay un rumor que dice que Moria se empieza a llevar mal con Laurita cuando ella era novia de Fede Hoppe y se suponía que había empezado un romance con Fede Bal. Ahí Moria, porque lo quiere mucho a Hoppe, fue como que desde ese día le hizo la cruz a Laura. Vos sos amigo, además de su abogado, ¿qué decís de esto?".

Carozza, por su parte, no pudo dar crédito de esta versión y disparó: "Eso fue hace un montón de años y no la veo a Moria como una persona que se ponga a juzgar ese tipo de situaciones. No es una persona que juzgue actitudes".

¿Le creemos?