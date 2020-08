Pampita habló de los rumores "retro" de romance con un reconocido rockstar

Pampita es una mujer codiciada y confesó que recibió muchas propuestas cuando estaba soltera. La modelo de 43 años se animó a contar que fueron los futbolistas quienes le hicieron diversas propuestas que nunca aceptó.

"Tuve muchas propuestas de futbolistas, pero jamás salí a tomar un café con ninguno. Ellos coqueteaba y yo pedía entradas para ver esos partidos a los que nadie consigue entradas para ir con mis amigos. Pero nunca salí a tomar un café con ningún futbolista", contó en su programa Pampita Online.

Luego, desmintió los rumores de romance con Chano, que comenzaron a circular antes de comenzar su relación con Pico Mónaco. "Con músicos tampoco salí, pero no por prejuicios. No se dio", aclaró y Gabriel Oliveri, su panelista fue por más: "¿O sea, lo de Chano nunca fue verdad? ¡Amiguísimos!", dijo y ella contestó: "No, pero nunca".

"Le tenía miedo a la gente con adicciones. Yo soy medio a la antigua, no me la voy a poder bancar, por más amor que haya de por medio, no", cerró.