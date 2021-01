Pampita definió y contó como es su relación con Milagros Britos, la ex de Roberto García Moritán

Roberto García Moritán y Pampita volvieron a la Argentina. En el aeropuerto, la top habló con el equipo de LAM sobre su embarazo y aseguró que fue 'la mejor noticia' que pudo haber recibido. Además reveló algunos planes para próximas semanas y sorprendió al definir su relación con Milagros Britos, ex de Roberto.

"Fue un sueño y la manera de contar el sexo fue idea de una amiga. Me pareció divino porque mis hijos no lo sabían y los amigos tampoco. Hicimos el estudio genético y ahí salió porque la verdad es que la única vez que quise saberlo fue con Benicio y salió mal porque me habían dicho que era una nena", comenzó diciendo.

Además, Carolina contó que sus hijos reaccionaron muy bien al enterarse de que tendrán una hermanita porque "ya están acostumbrados a la familia ensamblada". "Tienen hermanos de un lado y del otro, así que re bien... Con mucha alegría", señaló con su característica sonrisa.

Cerca del final, la conductora habló de Santino y Delfina, hijos de Roberto: "son lo más". También hizo referencia al tierno mensaje que le mandó Milagros Brito, la mamá de los chicos y ex de su marido.

"Ella es súper amorosa. Muy cariñosa siempre... Muy detallista. Siempre me hace sentir muy bien en todos los eventos familiares que compartimos juntos, así que agradezco por todo el amor que hemos recibido", cerró, contenta.