Pampita es de las pocas referentes de la moda que logra imponer la tendencia con cada look y diseño que viste. En varias ocasiones dejó claro que los vestidos son sus prendas favoritas y sabe utilizarlos en cualquier ocasión. La modelo se lució con un increíble vestido total black con referencias al cielo estrellado.

Pampita deslumbró con un increíble vestido de tul y dijes en referencia a la noche

Carolina Ardohain recibió la estatuilla de Oro en los Martín Fierro de la Moda por su larga trayectoria como modelo a lo largo de los años y por el increíble estilo que maneja. La morocha es un ícono en la industria de la moda argentina y son muchas las marcas que siempre buscan trabajar con ella.

Por sus distintos trabajos y looks de la vida diaria, la madre de Ana García Moritán dejó en claro que su prenda favorita son los vestidos. No importa la ocasión ni el clima, Pampita siempre sabe cómo lucirse. Uno de sus últimos looks se trató de un increíble vestido negro de fiesta con un diseño particular.

El icónico vestido total black de Pampita

Como muchos de los diseños que son tendencias, la parte superior de la prenda estuvo confeccionada como un corset de transparencias que llegaba hasta su cadera. Las copas del busto eran de un tono negro opaco, mientras que el abdomen estaba a la vista. Del mismo corset se desprendió una gran falda de tul del mismo tono que simulaba a Ardohain como una princesa.

Pampita

Pero el detalle que se robó todas las miradas fueron los dijes, con diseño de ojo turco, estrellas y siluetas, que daba la impresión de ser una noche de película reflejada en la tela. Para finalizar el look, Pampita decidió dejarse el pelo suelto y culminar el outfit con sus labios pintados de rojo.