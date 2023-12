La foto con la que Pampita demostró su buena onda con Juana Viale, hermana de su ex Nacho Viale

Pampita y Nacho Viale tuvieron una breve relación en 2016 y fue Mirtha Legrand quien contó la noticia en su programa. "La bomba me llega muy de cerca porque se trata de Nacho Viale, que ha oficializado su relación con Carolina Ardohain... Esto lo digo con el consentimiento de él, Nacho me autorizó", dijo la conductora. Luego, la ahora esposa de Roberto García Moritán, aseguró: "Esta relación la quiero cuidar y es privada, y no voy a estar contándoles todas estas cosas que me están preguntando porque no me parece”.

Días después sin embargo, fue la propia modelo quien se encargó de comentar en Twitter que la relación se había terminado. "Quiero contarles que con Nacho Viale no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad", escribió.

En 2018 corrió el rumor de una posible reconciliación entre Pampita y Nacho Viale, aunque quedó en sólo eso.

La relación de Pampita y Juana Viale

Si bien se creía que Pampita y Juana Viale no mantenían una muy buena relación, la mamá de Ana García Moritán señaló en 2021 en LAM sobre su excuñada y su exsuegra Marcela Tinayre: "A mí me caen muy bien, las conozco hace muchos años. Soy muy cercana, tengo una relación de amistad, cariño, todo bien”.

Este sábado 2 de diciembre, se llevaron a cabo los Martín Fierro de la Moda y Pampita y Juana Viale por supuesto estuvieron presentes. La top model asistió junto a su marido y la nieta de Mirtha Legrand fue con su amigo Gino Bogani, quien le diseñó su extraordinario vestido.

Allí, la hermana y la ex de Nacho Viale no sólo se cruzaron sino que también se saludaron y se sacaron fotos juntas.

Pampita y Juana Viale.

De esta manera, tanto Pampita como Juana Viale dejaron en claro que es cierta su buena onda y no tienen ningún problema entre ellas.