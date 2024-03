Pampita deslumbró con un vestido negro con pedrería para su debut en Veo cómo cantas

Pampita Ardohain emprendió un emocionante viaje más allá de las fronteras de la Argentina. La modelo aceptó un nuevo desafío profesional y días atrás reveló se iría al Uruguay para sumarse al programa "Veo cómo cantas" en Teledoce.

La noticia la compartió la propia Pampita durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, "La Noche de Mirtha", donde anunció con entusiasmo su incorporación al equipo.

A través de sus redes sociales, Pampita compartió su emoción por este nuevo desafío, saludando a Uruguay y anticipando un "gran 2024" en su rol de asesora, un puesto clave en este fascinante formato televisivo.

En medio de las grabaciones del show, la modelo anticipó en sus redes parte de su look, una creación asistida por Estefanía Novillo, su estilista de confianza.

Pampita lució radiante con un vestido negro corto con una manga al hombro cubierto por pedrería plateada. Además, el traje tenía varios cortes en el costado, dejando ver parte del cuerpo de la top.

De qué se trata "Veo cómo cantas", el programa en el que participa Pampita

Este programa, basado en el exitoso formato surcoreano "I Can See Your Voice", desafía a un panel de famosos a discernir entre participantes que cantan con pista de playback, cuáles son profesionales y cuáles no.

La intriga se intensifica cuando los concursantes deben enfrentarse a un grupo de personas, entre las cuales algunos son verdaderos artistas y otros son impostores. El objetivo: descubrir y eliminar a los impostores sin escucharlos cantar.

El papel de Pampita como asesora será crucial en este proceso, brindando su experiencia para ayudar al panel a tomar las decisiones correctas.

