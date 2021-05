Pampita dio detalles de cómo lleva su embarazo de 6 meses

Pampita ya llegó al sexto mes de embarazo y mientras se prepara para la llegada de su primera hija junto a Roberto García Moritán, habló sobre cómo transita esta etapa.

En su programa, Pampita Online y en una charla con Barby Franco, la top se refirió a sus síntomas y aseguró: “Yo estoy re bien”.

Luego profundizó: “Cada tanto es como que digo ‘uy, ¿dónde estoy?’ Pero estoy acá, la presión sube y baja un poco pero lo normal. Es re normal”.

Para cerrar y con mucho humor, la modelo se refirió a un recordado momento televisivo: “Pero no voy a hacer la gran Carmen Barbieri que se desmayó en cámara. Vamos a tratar de que no. Por las dudas, hay almohadones por todos lados”, cerró, entre risas.



La advertencia de Pampita a Roberto García Moritán antes del parto

Desbordada de felicidad por haber entrado en el séptimo mes de su embarazo, Pampita ya tiene casi todo organizado para su "parto respetado" cuando llegue el momento del nacimiento de la hija que espera con Roberto García Moritán a quien en su programa le lanzó una cómica advertensia para que tenga en cuenta el día que llegue su niña.

"Es verdad que la que hace todo el esfuerzo es la mamá en ese momento... No me pasó que se desmayara, no tengo nada raro para contarles”, comenzó contando Carolina en "Pampita Online" luego de que sus panelistas contaran las diferentes vivencias que tuvieron con los papás de sus hijos en la sala de parto.

Luego reveló que su marido estará presente y que ya le hizo una curiosa advertencia: “Roberto va a estar, el otro día le pregunté '¿vos cómo lo viviste, te desmayaste, te bajó la presión?' Y me dijo 'no, yo miré todo, perfecto, no pasó nada'. Yo ya le pregunté para estar preparada, le dije 'mirá que si te desmayás te dejan ahí tirado, te pasan por arriba'”, sentenció subrayando que el hombre, en ese momento, debería "pasar desapercibido".