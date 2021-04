Pampita explicó las condiciones que impuso para tener su parto respetado

Mientras disfruta de su sexto mes de embarazo y comienza a entrar en el séptimo, Pampita vive un momento soñado mientras se prepara para dar a luz a su hija fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán. En su ciclo por Net Tv. "Pampita Online" la top reveló detalles del parto de su beba que tendrá en sus brazos en junio. Aseguró que será un parto “respetado”, privilegiando la voluntad de la madre para decidir ella misma cómo se maneja con diferentes asuntos cuando nazca su heredera.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo la querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, contó ante las preguntas de Gabriel Oliveri.

Además contó que no se anima a dar a luz en su casa y que prefiere hacerlo en un Sanatorio: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

Pampita y Roberto García Moritán en un nuevo control de su beba en camino

Pampita y Roberto García Moritán fueron furor en las redes sociales luego de que compartieran un momento especial. El empresario gastronómico publicó una postal de la modelo de 43 años mientras se hacía una nueva ecografía.

"6M", escribió el galán que conquistó el corazón de la conductora de televisión en su cuenta oficial de Instagram; post en el que se la puede ver recostada junto a su médico, quien le realiza la práctica de control de la beba en camino.

La figura argentina y su pareja esperan la llega de su primera hija juntos con ansias. Actualmente están atravesando el sexto mes de embarazo y no dudan en compartir cada chequeo que se hace para verificar el estado de salud de la niña.