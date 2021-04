La advertencia de Pampita a Roberto García Moritán antes del parto

Desbordada de felicidad por haber entrado en el séptimo mes de su embarazo, Pampita ya tiene casi todo organizado para su "parto respetado" cuando llegue el momento del nacimiento de la hija que espera con Roberto García Moritán a quien en su programa le lanzó una cómica advertensia para que tenga en cuenta el día que llegue su niña.

"Es verdad que la que hace todo el esfuerzo es la mamá en ese momento... No me pasó que se desmayara, no tengo nada raro para contarles”, comenzó contando Carolina en "Pampita Online" luego de que sus panelistas contaran las diferentes vivencias que tuvieron con los papás de sus hijos en la sala de parto.

Luego reveló que su marido estará presente y que ya le hizo una curiosa advertencia: “Roberto va a estar, el otro día le pregunté '¿vos cómo lo viviste, te desmayaste, te bajó la presión?' Y me dijo 'no, yo miré todo, perfecto, no pasó nada'. Yo ya le pregunté para estar preparada, le dije 'mirá que si te desmayás te dejan ahí tirado, te pasan por arriba'”, sentenció subrayando que el hombre, en ese momento, debería "pasar desapercibido".

Finalmente contó que tiene grabados los partos de todos sus hijos que nacieron en Chile pero que no sabe si podrá hacerlo en Argentina. "En Chile se podía grabar, así que se grabó; tengo los partos de mis otros hijos filmados pero en Argentina no sé cómo es. Depende el lugar donde te atendés y los nervios que estás transitando en ese momento”, concluyó.

Pampita explicó las condiciones que impuso para tener su parto respetado

Mientras disfruta de su sexto mes de embarazo y comienza a entrar en el séptimo, Pampita vive un momento soñado mientras se prepara para dar a luz a su hija fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán. En su ciclo por Net Tv. "Pampita Online" la top reveló detalles del parto de su beba que tendrá en sus brazos en junio. Aseguró que será un parto “respetado”, privilegiando la voluntad de la madre para decidir ella misma cómo se maneja con diferentes asuntos cuando nazca su heredera.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo la querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, contó ante las preguntas de Gabriel Oliveri.

Además contó que no se anima a dar a luz en su casa y que prefiere hacerlo en un Sanatorio: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

FL