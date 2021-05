Pampita habló sobre una prenda que usará hasta el último día de embarazo

Amante de la ropa y los accesorios, Pampita ha dado clases magistrales de cómo lucir su embarazo de la forma más chic. La modelo suele compartir los looks más atrevidos y estilosos a través de sus redes sociales en donde se la ve con estilos muy variados: desde trajes para el día a días, a otros en donde luce vestidos al cuerpo, en cuero y obvio con zapatos que marcan tendencia.

La conductora de Pampita Online, de hecho se declaró fan de los zapatos y tiene una importante colección gracias a las marcas que la visten a diario.



En esta oportunidad, la top reveló que pese a transitar su sexto mes de embarazo, no dejará de lucir tacos y stiletos, una de sus marcas registradas a la hora de aparecer en cámara.

"Una pregunta muy cortita, ¿tacos hasta cuándo (vas a usar)?", le preguntó el panelista Pablo Muney. "¡Voy a usar tacos hasta el último día! Con panza así y los dedos que parecen salchichas", anunció Pampita mientras le enfocaban sus zapatos de taco aguja.



Pampita explicó las condiciones que impuso para tener su parto respetado

Mientras disfruta de su sexto mes de embarazo y comienza a entrar en el séptimo, Pampita vive un momento soñado mientras se prepara para dar a luz a su hija fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán. En su ciclo por Net Tv. "Pampita Online" la top reveló detalles del parto de su beba que tendrá en sus brazos en junio. Aseguró que será un parto “respetado”, privilegiando la voluntad de la madre para decidir ella misma cómo se maneja con diferentes asuntos cuando nazca su heredera.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo la querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, contó ante las preguntas de Gabriel Oliveri.

VO