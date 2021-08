Pampita en La Academia: la foto de la "niñera" de Ana que generó repercusión en redes

Pampita generó un verdadero revuelo y se enfrentó a diversas críticas cuando decidió retomar sus actividades a una semana de dar a luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán.

Pero la modelo de 43 años se mostró firme ante las diversas opiniones y regresó a sus responsabilidad con el mayor de los recaudos. Una de los cuestionamientos hacia Pampita fue cómo podía mantener su trabajo en La Academia y cuidar de la pequeña y fue su mejor amiga, Luciana Pizzolorusso, quien defendió a la morocha y confirmó que es ella una de las "niñeras" que se encarga de Ana.

Pampita en La Academia: la foto de la "niñera" de Ana generó repercusión en redes.

"Cuando les digan que Pampita empezó a trabajar a los días de ser mamá, acuérdense lo importante que es tener buenas amigas en la vida! Quien está con Ana soy yo, su madrina, súper feliz de poder cuidarla mientras su mamá trabaja un ratito! (Eso si, cuando el papá la Suelta", expresó Luciana en la cuenta de Instagram Pampifanpage donde difundieron la imagen en la que se puede ver con un cochecito en los pasillos de Laflia.

Pampita respondió a quienes la criticaron por volver al trabajo

En medio de esta polémica, Pampita hizo su descargo y enfrentó las diversas opiniones por su regreso al trabajo.

"Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto y no podemos juzgar. Y otras que como yo que tenemos mucha energía, que les gusta, les hace bien", dijo en su programa Pampita Online.

Luego, agregó contundente. “Y me parece que esto es una escuela y que hay que estar todo el tiempo haciendo cosas. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero, es una elección personal”.

Pampita presentó a Ana en La Academia.

AM