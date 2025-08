Pampita confesó su reacción al momento que estallaron los rumores de romance con Joaquín Furriel: "No vi el mensaje"

Los rumores de un nuevo romance entre Pampita y Joaquin Furriel explotaron y provocaron diversos comentarios entre sus seguidores. El actor y la actriz se encuentran solteros y viviendo en la Argentina, y la dura separación de Carolina Ardohaín con Martín Pepa llegó a los oídos de todos. Es por eso que Marcela Tauro aseguró que algo había empezado a pasar entre ambos. Rápidamente, le consultaron a Pampita sobre la situación, y ella reveló la reacción que tuvo cuando escuchó todo por primera vez.

La reacción de Pampita cuando estallaron los rumores románticos con Joaquín Furriel: "No vi el mensaje"

A principios de julio del 2025, y tras varios viajes al exterior, Pampita y Martín Pepa se separaron. Según se dio a conocer, la decisión la había tomado él, y fue producto de que ambos pertenecían a mundos diferentes. La noticia causó revuelo en todos los usuarios, quienes habían visto a la modelo apostar por este nuevo romance. Sin embargo, lejos de vivir momentos de tristeza, Carolina Ardohaín disfrutó de unas vacaciones en el invierno de Villa La Angostura y en el verano de Europa. En medio de su auge en redes sociales, comenzaron a surgir rumores y apareció el nombre de Joaquín Furriel.

Marcela Tauro reveló en Infama (América) que la modelo y el actor se estarían dando una oportunidad. "Me contaron que se estaban escribiendo, cómo llegó a ella, no sé, yo fantaseo que fue por Instagram. A mí me dijeron que está muy entusiasmado, pero solo hay conversaciones", explicó la conductora al aire. Esto llegó a los oídos de todos los usuarios, quienes no tardaron en dar sus opiniones al respecto. Rápidamente, en Puro Show (eltrece), fueron a buscar a Pampita, tras su debut en "Los 8 escalones" como conductora.

Ante la consulta sobre una posible confirmación, ella aseguró que no sabía qué era de la vida de Furriel, ya que no lo veía desde una entrevista en Pampita Online. Seguido a esto, contó la reacción que tuvo cuando estallaron los rumores. "Lo dijo Marcela Tauro, y ese mismo día me fui al Instagram. Pensé: 'Mira si me escribió y no vi el mensaje'". El comentario provocó las risas de los presentes, y ella confirmó de que no le había escrito nada. "No sé cuál es su situación actual o qué es de su vida. No tengo su celular. Tampoco lo tengo en el radar, no pensé en él así", sentenció.

Seguido a esto, Pampita aseguró que se daría una oportunidad con alguna otra persona que viviera en el exterior, sin miedo a volver a apostar al amor. Por su parte, Joaquín Furriel compartió sobre sus trabajos en el teatro, pero muchos seguidores analizaron que podría tratarse de un mensaje incógnito. Muchos usuarios apoyan la relación de ambas celebridades, mientras que otros aún siguen dudando y esperan más pruebas sobre del mismo.

