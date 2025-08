Así es Malena Zermoglio, la cuñada farmacéutica de Pampita y novia de su hermano, Guillermo Ardohain

Malena Zermoglio no es una figura mediática, pero su nombre comenzó a resonar desde que se conoció su relación con Guillermo Ardohain, el hermano menor de Pampita. Con 25 años y una carrera como farmacéutica, Malena mantiene un perfil bajo, aunque ya forma parte del círculo íntimo de la familia Ardohain.

La relación comenzó hace un par de años, cuando se conocieron a través de amigos en común. “Fue un flechazo”, contó Guillermo en una entrevista con ¡HOLA! Argentina. Desde entonces conviven y han construido un vínculo fuerte y equilibrado. “Ella es un gran pilar en mi vida. Me acompaña y me banca. Por suerte estoy trabajando mucho, a veces sábados y domingos incluidos, y cuando llego a casa cansadísimo, ella me rescata de ese agotamiento”, dijo él.

Pampita junto a Ana García Morritán, Guillermo Ardohain y Malena Zermoglio

En febrero de 2020, Guillermo presentó oficialmente a Malena como su pareja en redes sociales. Lo hizo con una foto y un tierno mensaje: "Mi hermosa Male, esta foto resume la paz y el amor que me hacés sentir al besarte, lo que nos disfrutamos cada día riéndonos y creciendo juntos. Te amo, mi amor”.

Malena forjó un buen vínculo con su cuñada Pampita. Según él mismo contó, el vínculo entre ambos hermanos es muy estrecho, y ella se integró desde el primer momento. “Siempre tuvimos un vínculo de mucho amor. Al ser hermanos de diferentes madres, cuando éramos chicos no nos veíamos tanto como ahora, pero siempre fuimos muy unidos. Y una vez que los dos estuvimos instalados en Buenos Aires, ni te digo. Sus hijos también son un lazo muy fuerte con Caro. Nos encanta pasar los fines de semana todos juntos”, reveló Guillermo.

De hecho, Malena ya es parte de los planes familiares y ha compartido viajes con todos: desde destinos como Ibiza hasta Punta Cana, se la ha visto junto a Pampita y el resto del clan en momentos de descanso y celebración. También ha aparecido en varias fotos con Anita García Moritán, lo que deja en claro el buen vínculo que mantiene con la modelo y bailarina.

Aunque aún no hay fecha para una posible boda, Guillermo ya expresó sus deseos de dar ese paso. “Me encantaría casarme, pero Male está estudiando y la idea es esperar a que ella se reciba”, había comentado hace unos años. En la intimidad, la pareja proyecta una vida compartida con planes y objetivos en común.

Así es que Malena Zermoglio acompaña con bajo perfil pero gran presencia. Con una carrera en desarrollo y una relación que avanza con solidez, se ganó un lugar dentro del círculo familiar de Pampita.

F.A