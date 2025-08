Ángel de Brito volvió a despertar uno de los escándalos más icónicos del mundo del espectáculo argentino: la separación de Pampita y Benjamín Vicuña tras la infidelidad del actor con la China Suárez. En su programa "Ángel Responde" de Bondi, el también conductor de LAM reveló detalles nunca antes escuchados sobre el día en que la modelo descubrió todo.

“Lo peor fue la separación con Vicuña, porque Pampita lo sufrió muchísimo. Se le fue su proyecto de familia por una infidelidad… en realidad, por muchas”, comenzó diciendo De Brito, en referencia al doloroso proceso que vivió la nueva conductora de Los 8 Escalones.

Ángel De Brito reveló detalles inéditos de cuando Pampita descubrió a Vicuña siéndole infiel con la China Suárez

El periodista reveló que, si bien Pampita ya había escuchado rumores y visto mensajes comprometedores, fue en ese día puntual cuando lo confirmó con sus propios ojos. “Se filtró la información y le pregunto a Pampita, que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome. Me hizo todo el relato. Me dijo: ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’”, detalló, destacando que dicha conversación se dió por el DM del antiguo Twitter.

De Brito relató que la modelo se encontraba en el restaurante Gardiner, cerca del set de filmación donde trabajaban Vicuña y la China. Al enterarse de lo que ocurría, decidió dirigirse al lugar. “Va a un motorhome y no lo emboca. Después se va al otro y ahí los encuentra in fraganti”, contó, dejando entrever la intensidad del momento. “Eso es lo que vio y ahí enloqueció”, afirmó el conductor, quien prefirió no repetir en cámara la frase exacta que le confesó Pampita.

La historia de ese escándalo data del 2015, cuando Benjamín Vicuña y la China Suárez protagonizaban la película El hilo rojo, pero más allá del paso del tiempo, el tema sigue generando repercusión cada vez que se reabre el archivo. La escena del motorhome quedó grabada como uno de los capítulos más impactantes de la farándula local.

Esta revelación de Ángel De Brito se da justo cuando vuelve a circular información de un acercamiento entre Pampita y Benjamín Vicuña. Si bien todo el país conoce lo que pasó en aquel motorhome, lo revelado por el presentador de LAM describe muy bien lo que la modelo vio aquel día cuando su pareja le era infiel con la China Suárez.

AM