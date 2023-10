Milagros Brito y Pampita tienen buena relación y formaron un buen vínculo. La exesposa de Roberto García Moritán se reunió con Isabel Macedo, quien hace años se enfrentó con Pampita.

La empresaria compartió fotos que la actriz había subido a sus redes en las que estaban en Montevideo, Uruguay, con sus familias.

Las fotos de Isabel Macedo y Milagros Brito

Isabel Macedo se mudó a Montevideo con su esposo Juan Manuel Urtubey y sus hijas Isabel y Julia. Desde allí, la actriz comparte su día a día en el país vecino.

Isabel Macedo y Milagros Brito

Macedo se reencontró con Milagros Brito, la expareja de Roberto García Moritán y las imágenes quizás no le causen mucha gracia a la modelo. Si bien pasaron 13 años de esa polémica pelea entre la conductora y la actriz, que surgió por una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña, seguramente a la mamá de Ana García Moritán no le simpatice la amistad de la ex de su esposo con su enemiga.

Las hijas de Isabel Macedo y Milagros Britos

Con un día soleado y abrazada a su amiga, la actriz subió una foto desde un puente de madera con naturaleza de fondo. “Te extrañaba”, escribió Isabel Macedo arrobando a Milagros Brito. Al mismo tiempo mostró cómo se divierten sus hijas, con las que tiene gran relación.

Isabel Macedo junto a Juan Manue Urtubey, Milagros Brito y su pareja Agustín Garavaglia

Además, compartieron unos tintos celebrando el reencuentro. Isabel Macedo se mostró feliz junto a la ex del marido de Pampita.

J.M