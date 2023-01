Milagros Brito, en su chacra "Mamá ganso": "Es mi lugar en el mundo"

Como cada año, los Brito hacen balance en la chacra familiar de Punta del Este, “Mamá Ganso”. La mayor, Milagros Brito (45), revaloriza la importancia de este punto de encuentro que su padre, el recordado Jorge Brito, creó para disfrutar a sus hijos.

Hoy son ellos, sus herederos, quienes disfrutan de los suyos. La presidenta de la desarrolladora inmobiliaria ‘Vizora’ comparte su verano junto a su pareja, Agustín Garavaglia, la hija que tienen en común, Francesca (4), y los hijos mayores de la empresaria, Santino (18) y Delfina García Moritán (16), fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, y Asia Borges (12), de su unión con Lisandro Borges.

Milagros Brito abrió las puertas de su histórica chacra en Punta del Este: todas las fotos con su familia

–¿Es de hacer balances con el cambio de calendario?

–No le doy importancia al año calendario pero el comienzo de un año es un momento de hacer balance, de mirar para atrás y ver todo lo que uno dejó. El 2022 fue un año de consolidación para mi en proyectos muy importantes que hoy son realidad. En cuanto a lo familiar, fue un año muy importante porque dos de mis hijos, Santino y Asia, terminaron el secundario y el primario, respectivamente. Fue un cierre de ciclo y viaje con Santino a Qatar por su cumpleaños 18 y disfrutar eso con él fue increíble.

–¿Qué espera de 2023?

–El 2023 es un año de consolidación de inauguración de proyectos y entrega de departamentos. Es un año muy movido, aún en enero se nota que va a ser un año muy movidito. Estoy entusiasmada con el hecho de empezar a vivir y concretar aquello que uno sueña en un render y hoy es realidad. Es la etapa más linda de los proyectos. Estoy muy entusiasmada y con mucho trabajo.

–¿Qué momento de su vida transita?

–Este momento de mi vida lo defino como de equilibrio. Estoy muy feliz de haber logrado una linda familia, de poder trabajar de lo que me gusta, desarrollarme como persona con mis amigos y mis vínculos. Es un momento de mucha paz y felicidad, en este momento miro el atardecer con el sonido de los pájaros, y siento que soy consecuente con lo que digo y hago. Es lo más parecido a la felicidad.

–¿Cómo se define como mamá?

–Como mamá, me defino como alguien que le gusta la maternidad, me gusta estar presente en la vida de los chicos y educarlos con libertad pero estando cerca para guiarlos. Santino y Delfina están en una etapa en la que me necesitan cada vez menos pero seguimos manteniendo esas charlas para compartir e intercambiar, y que sientan que como padres estamos. Por sus edades, Fran y Asia comparten mucho conmigo. Disfruto mucho de ser mamá. Definitivamente, la etapa de ser mamá nuevamente ya pasó, ahora quiero verlos crecer y disfrutarlos.

–¿Hay una Milagros mamá distinta para cada uno de sus hijos?

–Cada uno de mis hijos tiene una personalidad diferente. En función de eso y de sus necesidades, es que yo intento acompañarlos. Estar atenta al momento de cada uno y me gusta darle espacio a cada uno, más allá de que nos vemos en bloque, pero trato de darle un espacio individual a cada uno y tienen necesidades muy diferentes por la diferencia de edad.

–¿Cómo se acompañan con Agustín?

-Con Agustín somos un súper equipo, la vida me regaló a alguien con quien no sólo compartir la vida en pareja y el amor, sino principalmente el compañerismo y el sentir que puedo contar con él para la crianza de “Frani”, nuestra hija en común, sino con los demás por el vínculo estrecho que él generó estos años. Me emociona mucho y es un vínculo que cada día es más fuerte y veo el amor se tienen y lo admiro.

–¿Esperaba un amor así?

–Agustín llegó en un momento inesperado, venía de una separación muy dura, un momento en el que no la pasé bien, y cuando lo conocí no imaginé que iba a ser el hombre de mi vida y que ibamos a compartir una familia. Me sorprendió porque no le puse expectativa y de repente me encontré en una relación en la que me sentía muy cómoda, amada y respetada. Eso para mi fue muy importante y se sumó el vínculo que formó con mis hijos, eso fue lo que más me enamoró de él.

–¿Cómo se complementan?

–Ambos nos complementamos bien porque yo soy más impulsiva y acelerada, siempre quiero ir por más y me cuesta bajar, y Agustín es súper tranquilo y con los pies sobre la tierra, siempre tienen el momento para escucharte y decirte la palabra justa. En ese sentido, hacemos un equipo muy bueno y nos acompañamos. Cuando uno elige compartir la vida con alguien, lo más importante es acompañarse en las buenas y agarrarse la mano bien fuerte en los momentos no tan buenos, y saber que el otro está. Hoy a mis 45 años, concluyo que de eso se trata el amor, y sentir un compañero que te ama y te acompaña y hace lo mismo con tus hijos, eso es lo importante.

–¿Cómo sobrelleva la perdida de su padre, Jorge Brito, fallecido hace dos años en un accidente aéreo?

–A dos años de la muerte de mi papá, es algo que duele mucho todavía, hay días que me cuesta más y otros menos, pero siento que de a poco pude transformar ese dolor en alegría, recordarlo con sin ponerme triste. Trato de quedarme con cada uno de los momentos que disfrutamos juntos. Compartimos momentos muy intensos. Algo que nos dejó es este ejemplo de estar siempre presente a pesar de haber sido una persona muy ocupada, siempre estaba. Me quedo con eso, con todo lo lindo que compartimos y este legado que nos dejó de familia y el compromiso empresarial de mantener sus empresas, sus puestos de trabajo, porque para él el capital humano era fundamental. Amaba nuestro país, su gente, así que hay un compromiso mío y de mis hermanos por mantener eso.

–¿Su figura sigue siendo un factor de unión?

–Mi mamá y mis hermanos llevamos esto unidos, que es la mejor manera de honrarlo. trabajamos juntos en algunas empresas y sabemos que hay diferencias pero siempre prima la idea de estar juntos y siempre ponernos de acuerdo y acompañarnos.

–¿Qué simboliza la chacra familiar ‘Mamá Ganso’ para los Brito?

–‘Mamá Ganso’ es mi lugar en el mundo, donde crecimos, crecieron nuestros hijos. Cada vacación venimos acá y es el lugar donde se vibra la energía de mi papá siempre. Es lindo venir cada año acá porque siempre está entre nosotros. Seguimos haciendo su plan en el zoológico y con todas sus actividades. Es el lugar que él creo para que estemos unidos.

Producción: Sol Miranda

Fotos: Federico de Bartolo