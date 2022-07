Pampita fue sorprendida por Roberto García Moritán en su aniversario

Pampita y Roberto García Moritán están de aniversario. La pareja acaba de cumplir tres años de casados y el economista sorprendió a la modelo con una inesperada sorpresa.

Mientras la top se encuentra en Madrid junto a su hija Ana y un grupo de amigos, Roberto, quien debió quedarse en la Argentina, tuvo un gesto muy tierno al enviarle un obsequio especial para esta ocasión.

Fue Pampita quien a través de su cuenta de Instagram publicó un video en donde se la ve recibiendo la gran sorpresa: “Pues creo que desafortunadamente su pareja no está aquí presente, pero por lo menos que suene su canción favorita”, le dice uno de los empleados del hotel a la conductora, quien se emociona al escuchar "Love is in the air", de John Paul Young.

"Ay, mi amor, lo que te estás perdiendo”, grita Pampita agradeciendo el gesto y al personal que estuvo detrás de este hermoso momento que fue acompañado por unos ricos dulces.

”Nos abrazamos y no nos pudimos separar más. Felices tres años mi amor”, escribió Pampita junto al clip que publicó en su perfil de la mencionada red social.

El emotivo posteo de Roberto García Moritán para su hija Ana

Ana García Moritán cumplió su primer año de vida y lo celebró junto a su mamá Pampita, sus hermanos y otros miembros de la familia y amigos. Sin embargo, Roberto García Moritán no pudo estar presente en el festejo, aunque eso no fue impedimento para que le dedique unas tiernas palabras en sus redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Roberto García Moritán publicó un emotivo video que acompañó con unas dulces palabras dedicadas a su hija Ana. "Viniste a nuestras vidas a enseñarnos que el poder del amor es infinito, único y transformador", expresó el empresario.

"Te soñamos desde el primero minuto que nos conocimos con tu mamá, y la vida nos premió con felicidad absoluta", agregó muy emotivo.