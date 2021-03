Pampita habló de como será la exposición de su bebé en camino

Pampita y Roberto García Moritán están en las dulce espera . La bebé llegará para sumarse a la familia ensamblada que está compuesta también por Beltrán, Bautista y Benicio, los tres nenes de la conductora y Vicuña; y Santino y Delfina, los chicos del empresario. Si bien todos tienen una exposición en las Redes Sociales, la modelo sorprendió al confesar que resguardará bastante la imagen de la beba.

Pampita explicó en Esto no es Hollywood: "No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito... Una tiene eso de mamá babosa”.

¡Falta menos! Pampita eligió el nombre de su bebé

Pampita y Roberto García Moritán ya eligieron el nombre para su primera hija juntos. Según confirmó Ángel de Brito, la pareja escogió el nombre pero “no lo va a anunciar hasta que nazca".

A días de anunciar su embarazo, la conductora de Pampita Online contó que tiene fecha de parto en julio e hizo referencia a los posibles nombres de la niña. " Yo ni empezaría a hablar de eso, todavía. El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada", contó ella en una entrevista con Hola.

"Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro", añadió García Moritán.

Pampita reveló cuánto tiempo se tomará licencia por maternidad

Pampita comenzará la nueva temporada de Pampita Online el próximo 15 de marzo de 20 a 21 en Net TV.

Además de su programa, la modelo también será parte de jurado de La Academia, por lo que deberá coordinar el nacimiento de su nueva bebé con el trabajo. Sin embargo, Ángel de Brito aseguró que Pampita decidió tomarse poco tiempo de licencia por maternidad.

"Ayer hablé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, yo porque estaba preocupado por quién iba a tener sentado después. Ella tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha", explicó el conductor y luego, finalizó: "Me dijo 'sólo me voy a tomar una semana'. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando'".