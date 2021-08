Pampita habló sobre el costado más difícil de la maternidad: "No se rindan"

A más de dos semanas de convertirse en mamá de Ana, Pampita ha vuelvo a mostrarse muy activa. La modelo ya regresó a su trabajo en Pampita Online y en su rol de jurado en "La Academia" , lugar en donde este lunes presentó a la pequeña que tuvo junto a Roberto García Moritán.

Pese a que se la ve espléndida a poco de ser mamá, Pampita decidió hablar de la lactancia en la semana en donde se reflexiona sobre eso y habló de lo difícil que es para todas las madres enfrentarse a este desafío.



“Les quiero decir que, si sos mamá primeriza, para que sepas, los primeros días son complicados. Se te pueden hacer pelotas en el busto, tenés que ponerte hielo, lavarte con agua caliente, los pezones se agrietan, duele un montón”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online.

“Siempre está bueno tener una puericultora que podés buscar online. Ahora en Instagram hay un montón de gente a disposición para ayudarte con tips, mensajes, dando apoyo. Inclusive, hay un montón de mamás también a disposición para que te puedan ayudar”, agregó la top dando consejos sobre lactancia.



Luego, la modelo dio un mensaje positivo para todas las madres que encaran esta complicada etapa: “No te rindas porque las primeras semanas son muy complicadas y muchas mamás se amedrentan y dicen ‘yo no voy a poder’ o ‘no me sale’, y sí lo podés hacer. Así que mucha fuerza y ánimo, y dale para adelante porque no hay nada mejor para la lactancia materna para tu bebé. No hay ninguna fórmula química que haya superado lo que hace la naturaleza y es lo mejor para el desarrollo. Ese es mi mensaje hoy. No se rindan y vamos con todo con la lactancia”.

“Obviamente duele y es molesto y complicado, pero yo soy re pro de la lactancia materna. Les di a todos los chicos hasta el año y medio o dos, pero siempre contando con una red de apoyo femenino para que me ayuden”, cerró Pampita sobre su experiencia.

Pampita dio detalles de la llegada de Ana: "Fue el parto más doloroso"

Carolina Pampita Ardohain volvió a ponerse al frente de "Pampita Online" y relató cómo fue el parto de su quinta hija y la primera junto a Roberto García Moritán.

"Fue el parto más doloroso", comenzó relatando, y agregó: “La agarré cuando ya tenía los bracitos afuera y me la terminé de sacar”.

Sobre el rol de su esposo durante el parto, Pampita reveló que se mostró estoico durante todo el proceso y que fue su gran sostén. "Roberto estaba perfecto y se quedó mirando un rato largo. Me decía ‘ya le veo el pelo’. Me iba haciendo la alocución de las cosas. Estaba mirando re entretenido, cero nervioso, impresionable, nada. Se la re bancó", recordó.

