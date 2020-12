Pampita habló sobre el supuesto enojo de la China Suárez por la foto familiar con Benjamín

La semana pasada en un acto escolar de Benicio, Pampita y Benjamín Vicuña compartieron la emoción con él y junto a sus otros dos hijos, Bautista y Beltrán y la foto familiar que ella posteo en su cuenta privada de Instagram se filtró y Yanina Latorre contó en "Los Angeles a la Mañana" que Eugenia Suárez, pareja del actor chileno se enojó con él y que "Benja" terminó llamando a su exesposa para preguntarle con que necesidad había subido esa foto. Pero hoy Pampita habló y aclaró los tantos.

“Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que subieron la foto de la familia para decirles ‘una vez que estoy con Benjamín vos me traes este problema’. Porque a la China Suárez le molestó. Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo ‘¿para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados’”, había dicho la angelita...

Ahora el ciclo "Implacables" encontró a Pampita quien fue consultada sobre el tema y ella no se escondió y aclaró los tantos: “En realidad le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito pero ya se había viralizado”. Entonces vino la repregunta, por supuesto. ¿Hubo algún problema? ¿Te pidió Benjamín que la bajes?”, y la top respondió muy tranquila: “No, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó”. Pero el tema no quedó ahí.

Incisivo el cronista siguió preguntando: “Se dice que la China se lo pidió”, le dijo y ella siguió con su cara seria: “No, eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales”.