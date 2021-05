Roberto García Moritán reveló los mensajes privados que le envía Pampita

Roberto García Moritán se animó a compartir los mensajes privados que se envía con Pampita.

El empresario, que será papá por primera vez con la modelo, mostró cuál es la intimidad de su vida cotidiana en Debo decir, el programa de Luis Novaresio.

Como parte de la sección "Nada que ocultar", el periodista instó al empresario que exponga esa parte de su día a día. “Queremos escuchar el último mensaje de audio que te mandó Pampita”, le pidió el conductor.

Sin pruritos, Roberto García Moritán se animó a abrir su WhatsApp y reproducir el mensaje de Pampita. “Estoy en la esquina, en el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor?”, decía la nota de voz.

Luego, Agustina Kämpfer mandó al frente al economista y dijo que había visto que Pampita también le mandaba videos. Con la insistencia de los presentes en el ciclo, García Moritán mostró entonces ese video en el que se puede ver a la modelo de 43 años mostrando la pancita. “La verdad que soy una persona con mucha suerte”, dijo él.

La sorpresiva declaración de Roberto García Moritán sobre su relación con Pampita

Después de mostrar los mensajes de Pampita, Roberto García Moritán contó cómo fue que se atrevió a encarar a su actual esposa.

"Me animé. Yo pasé toda mi universidad admirándola a distancia. Y me parecía la mujer más linda de la Argentina”, dijo el financista y agregó: “Es inteligente, es una madre espectacular, es emprendedora, me aconseja bien, me acompaña".

AM