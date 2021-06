El regalo de García Moritán a Pampita en la recta final del embarazo: "Aquí estaré, acompañada por mi amor"

Hace unos días, en su programa, Carolina Pampita Ardohain reveló que la alianza y el anillo de compromiso ya no le quedaban bien y que le apretaban más de lo normal a esta altura del embarazo, razón por la cual pensaba tomar una drástica decisión: quitarse ambos anillos hasta después del parto.

Este lunes, la conductora arrancó Pampita Online mostrando su mano. En el dedo anular izquierdo, lucía un nuevo anillo, diseñado, especialmente, por Roberto García Moritán para reemplazar los significativos anillos.

“Es muy especial porque lo hizo Robert. Como no me anda más el anillo, me dijo: ‘Te doy el mío’. Yo dije: ‘¡No, señor! Ese no se saca con nada”. Es que yo ya tengo acá la prueba (señalando su panza) de que esto fue consumado”, arrancó contando Pampita.

Luego, entró en los detalles de la confección de la que joya más valiosa que hoy lleva. "Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor", reveló risueña.

Pampita reveló la lista de pedidos para el día de su parto

A pesar de atravesar esta etapa con mucha calma, Pampita confirmó que tiene un plan de parto bien definido para que todo se de tal cual lo desea en ese día tan especial.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace", contó en Hola.

"Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También quiero el contacto piel a piel apenas nace. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados", reveló.