Pampita habló sobre los celos a Roberto García Moritán:"No he hecho escándalos, pero..."

Luego del debut y la vuelta a la pantalla de Mirtha Legrand, Juana Viale condujo el programa "Almorzando con Juana" en donde fue invitada Carolina Pampita Ardohain. La top habló sobre lo celos que siente sobre su marido, Roberto Gardía Moritán y admitió: "Soy re celosa, Sí", reconoció la modelo y siguió. "No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. No he hecho escándalos", admitió.

La modelo explicó que los celos hacia su esposo no es por ninguna mujer sino por el trabajo que realiza. "Esta muy encendida la Cámara de Diputados porque el país lo necesita también. Necesita ponerle atención a esto. Soy celosa de sus tiempos".

Minutos más tarde y tras ser consultada por la conductora, Pampita se refirió a si Moritán es el amor de su vida. " Yo voy a tener muchos amores en mi vida... esperemos que sea el último. Va a ser el amor con el que me quiero ir de esta tierra, agarrados de la mano y muy viejos", afirmó Pampita.

Pampita reveló la verdad detrás del embarazo de Ana: “Fueron muchas inyecciones”

“Cuando empezamos a buscar a nuestra Ana, que no sabíamos si lo íbamos a lograr o no, porque hubo un tratamiento antes, me senté y me propuse hacerlo”. Confesó la famosa conductora de El Hotel de los Famosos. “Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, agregó Pampita.

Juana Viale remarcó que no es fácil para una mujer un momento como ese, pues las hormonas están revolucionadas y hay compromisos públicos que atender y sonreír para la cámara. Sobre esto, la modelo afirmó que la pandemia le jugó a su favor.

“Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía que peinarme, maquillarme, nada. Todo el proceso hormonal que te revoluciona lo pasé en casa”, aclaró la modelo.