Pampita habló sobre su vínculo con Benjamín Vicuña: "Hay una fantasía mediática sobre nuestra familia"

El homenaje a Blanca Vicuña en mayo pasado reveló una situación que se daba puertas adentro en la vida de Pampita y Benjamín Vicuña. Por primera vez los veíamos juntos en una fotografía que había sido tomada por la China Suárez. Este llamativo cuadro familiar hizo que muchos se interesaran en cómo es la vida de la expareja que se separó en medio de un escándalo de infidelidad.



Ahora, fue la conductora de Pampita Online quien dio detalles de su vínculo con el actor quien es papá de Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6), los hijos de la top.

"Ustedes están descubriendo la armonía recién ahora, pero fue una elección desde un primer momento, priorizar a los chicos y llevarnos bien. Había que criar chicos muy chicos además", dijo Pampita en una charla con Intrusos.

Yendo más a fondo sobre el tema, la modelo destacó: "Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contrario porque pensábamos que es algo íntimo".

Pampita le hizo frente a las versiones de que se lleva mal con la China Suárez, y aseguró: "En un momento se dijeron tantas cosas, y se seguían diciendo a través de los años, que preferimos que paren porque no era así, no era sano para nuestros hijos. Es una familia en la que tiene que reinar el amor y se lo tenemos que enseñar los grandes a los chicos. Y se lo demostramos con el ejemplo".

Días atrás, Ángel de Brito había confirmado la buena relación entre la top y el galán chileno aunque había algo que no le cerraba: "Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso, que no nos vendan Disney", criticó el periodista.

Pampita reveló cuántos días exactos faltan para el nacimiento de su hija

Pampita atraviesa las últimas semanas de embarazo y la ansiedad de su entorno no se hace esperar.

Pero a pesar de la incertidumbre, la modelo de 43 años se mantiene tranquila y feliz en este estado que la mantiene relajada y disfrutando de sus proyectos laborales. Sin embargo, la fecha se aproxima y las dudas sobre el día en el que nacerá la pequeña mantiene en vilo a todos.

