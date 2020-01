¿Que dirá Pampita? La fuerte confesión de Puli Demaría sobre la China Suárez

Puli Demaría, DJ y amiga de Pampita, resonó en todos lados en septiembre pasado cuando ella misma armó un verdadero escándalo luego de que la China Suárez publicara en sus redes sociales una foto que se habían sacado durante una fiesta de ATAV. Sin embargo, la misma Puli reconoció que marcó un antes y un después en su exposición y carrera en los medios argentinos.

"En el fondo debería agradecerle a la China porque todo empezó con una foto que subió a sus redes conmigo, en la fiesta de Pol-ka. En ese momento me asusté, pero hice un master sobre el tema. Me expuse yo sola y la expuse a ella", confesó en un mano a mano en estas últimas horas.

"No fue nada grave para nadie, pero me asustó la violencia en las redes porque a mí no se me ocurre hacer comentarios negativos de gente que no conozco. Fue muy feo ese maltrato y esas barbaridades. Todavía me cuesta un poco. Lloraba, quería renunciar al programa, irme al campo a cultivar papas, pero algunas amigas me dijeron que disfrutara, que estaba en la tele, que era de las DJ más conocidas y tal vez la mejor. Al final, terminé disfrutándolo", explicó para La Nación.

Y, sobre su relación con Eugenia y Vicuña, se sinceró: "No volví a hablar con la China, pobre mujer; la expuse sin querer. A Benjamín le escribí para su cumple y cuando supe que su papá estaba mal, pero no le pregunté nada de su vida privada, por elección. Era la amiga de Pampita que es DJ, pero que también está en la tele y actúa. Sé que es difícil encasillarme y eso incomoda“, cerró.