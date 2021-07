Pampita mamá: la modelo habló tras dar a luz a Ana y mostró una foto inédita de su bebé

Pampita fue mamá por quinta vez. Ana, la primera hija de la modelo con Roberto García Moritán nació en el Sanatorio Otamendi a las 9.30 de la mañana por parto natural y pesó 3.200 kilogramos.



Tras el esperado nacimiento que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, la modelo habló sobre cómo transita este especial momento que viene soñando hace mucho tiempo. En El club de las divorciadas tuvieron la palabra de la top quien aseguró: “Los quiero. ¡Gracias por los mensajes! Me voy a dormir la siesta porque no doy más”.

Ese fue el mensaje que Pampita le envió a Pablo Muney, su panelista de Pampita Online, quien reveló que la modelo es imparable y que ya había realizado videos y charlas con familia y amigos.





“Vos fíjate cómo esta Caro que después de hacer Zoom con cuatro o cinco amigas, con la familia. Cansada, después de 10 horas de todo, le preguntamos cómo estás y ella nos mandó un audio”, contó.

Luego, la modelo habló en Pampita Online sobre este especial momento y mostró la primera foto de la niña, en la que se ve su piecito.

"No tenía ninguna expectativa de que naciera hoy. Pero el médico me dijo que saliera a caminar para que empiece a bajar un poco la panza, la tenía altísima. No parecía que iba a pasar nada", dijo en diálogo con Denise Dumas, quien la reemplazó en su ciclo de Net Tv.

La primera foto de Ana.

"No se la puedo sacar a Robert, la tiene en brazos y no hay forma", agregó al momento de mostrar la primera imagen.

Ana, el nombre que Pampita eligió para su hija con Roberto García Moritán

La modelo de 43 años comenzó con contracciones a la madrugada por lo que fue trasladada a la institución de inmediato. Pero después de la noticia de su llegada, se reveló que fue Ana el nombre que Pampita y su marido habrían elegido para su niña.

Este nombre tiene una particularidad porque coincide con el primer nombre de la modelo y, además, con el de su mamá, Ana Dos Santos.

Días atrás, Roberto García Moritán se refirió a los nombres que tenían pensado para su pequeña y confirmó que se trataba de uno muy simple y tradicional. : "Es clásico y corto", dijo y sus compañeros de Un mundo perfecto esbozaron la lista que incluía a "Paz”, “Mia", "Luz”, “Emma”, “Sofía”, “Ana”, “Julia”, “Sol”, “Zoe” y “Uma”. Entre risas, reveló que entre los que se dijeron estaba el elegido, sin hacer alusión al nombre que llevará su hija.

