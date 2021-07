Pampita mandó al frente a Barby Franco: "Vos no te bañaste"

Pampita dejó de lado los favoritismos de La Academia y apuntó contra Barby Franco. La modelo de 43 años hizo un picante comentario a la novia de Fernando Burlando, que la dejó sin palabras.

En la presentación de la panelista en Pampita Online, la esposa de Roberto García Moritán acusó a la modelo de no bañarse. “Ella se la banca, ensaya, le pone onda y nos trae sorpresas”, dijo la conductora mientras presentaba a su panelista en el programa.

Barby Franco, por su parte, mostró el look del día y declaró: “Me peiné desde ayer”, dijo ella y Pampita disparó: “No te bañaste otra vez. No te creo que te bañaste”, aseguró en el momento en el que la morocha la invitaba a comprobarlo ella misma.

Barby Franco confirmó que quiere ser mamá

Durante esa misma emisión de Pampita Online, Barby Franco confirmó sus deseos de ser mamá. En pareja con Fernando Burlando hace más de una década, la participante de La Academia aseguró que dejó de usar protección hace tiempo.

“Va a ser cuando Dios quiera. Hace un montón que no nos cuidamos. Como 5 años”, dijo la diosa. “Tengo mucho miedo. Pero va a ser cuando tenga que ser”, disparó.

Barby Franco reveló sus deseos de ser mamá en el programa de Pampita.

