Desde Pampita hasta Mariana Fabbiani y la China Suárez, las celebrities demuestran cómo llevar el animal print para looks de invierno

El animal print es uno de los estampados que nunca pasan de moda. Las celebridades y los amantes de la moda lo eligen para diferentes prendas, accesorios o calzados, en todas las temporadas que pueden. En esta ocasión, Pampita, Mariana Fabbiani, la China Suárez, Nicolę Neumann, Sofia Gonet y Laurita Fernández decidieron demostrarles a sus seguidores las mejores formas de llevar esta tendencia durante la temporada de invierno, sin perder de vista las nuevas modas.

Los mejores looks para invierno con el animal print

Las celebridades suelen usar el animal print durante todas las temporadas que se les aparece. Sin embargo, una prenda que se repite y es muy elegida es el vestido. Durante el verano, las famosas utilizaron varios vestidos cortos y lenceros que marcaron la tendencia. Sin embargo, mujeres como Pampita o Sofi Gonet decidieron no dejarlo guardado en el ropero. Por el contrario, ante las bajas temperaturas, le dieron una vuelta de tuerca para poder lucirlo con normalidad. Mientras que la modelo lo combinó con una campera de cuero, creando un look canchero, la influencer eligió un diseño ceñido al cuerpo y manga larga, ideal para el invierno.

El animal print según Pampita

El animal print según Sofia Gonet

Sin embargo, no es la única manera de lucir el animal print. Nicole Neumann y la China Suárez se la jugaron por el top, pero de manera tal que pueda abrigar a la persona que lo luce. Por un lado, la modelo fue a un exclusivo evento y lo combinó con un pantalón de jean y un tapado de lluvia de color crema. De esta manera, mantuvo los colores invernales, pero rompió el monocromático con la parte superior. Por el otro, la actriz lució un top manga larga en el verano que puede reciclarse para las bajas temperaturas, y le dan elegancia al outfit.

El animal print según Nicole Neumann

El animal print según la China Suárez

Pero no todas quieren ir por los vestidos o tops. Mariana Fabbiani se la jugó por una pollera larga de estampado pyton, que lo combinó con una camisa de jean mangas largas y unas botas de caña alta, para mantener el abrigo. Por último, Laurita Fernández mostró su amor por el animal print y se la jugó por un conjunto de camisa y pantalón suelto con todo el estampado en su totalidad. Lo cerró con unas zapatillas cómodas y cancheras que le permitieron utilizar el conjunto en la rutina.

El animal print según Mariana Fabbiani

El animal print según Laurita Fernández

Pampita, Mariana Fabbiani, la China Suárez, Nicolę Neumann, Sofia Gonet y Laurita Fernández son solo algunas de las mujeres que demostraron que el animal print puede ir en todas las temporadas. Sus seguidores no dudaron en destacar estos looks, y muchos otros donde demuestran su amor por el estampado. En accesorios o calzados, algunas celebridades se la juegan para no perderlo, aunque las temperaturas bajen y las tendencias se renueven.

A.E