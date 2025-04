De Juli Poggio, Mora Bianchi a Cris Morena y Nicole Neumann, los mejores looks de un exclusivo evento de Margarita

Margarita volvió a reunir a las grandes celebridades en un exclusivo evento, donde la moda y la música fueron la atracción principal. La novela de Cris Morena sigue creciendo en fanáticos que esperan emocionados la segunda temporada para poder resolver la historia de la hija de Floricienta. Mientras tanto, el pasado lunes por la noche, varios seguidores se reunieron en un lugar para disfrutar del talento del elenco. Entre ellos, Juli Poggio, Mora Bianchi y Nicole Neumann fueron algunas de las famosas que se destacaron por sus looks.

Queen Juana se unió a la novela Margarita para hacer un exclusivo lanzamiento de una original y canchera cápsula de ropa. El mismo contó con un show en vivo de bailarines y los protagonistas de la serie, además de la presencia de diversas celebridades. Entre ellas, se encontraban Juli Poggio, Mora Bianchi, Cris Morena y Nicole Neumann. Todos los invitados lucieron increíbles looks estilos deportivos, y marcaron algunos de los colores tendencias, entre las gamas de los marrones y bordó.

Cris Morena, Emilia Attias, Gabriela Sari, Maru Botana y Sabrina Garciarena llamaron la atención de todos al demostrar que los brillos y la ropa canchera puede lucirse con cortes elegantes. Entre blazers, pantalones sastreros, vestidos largos y total denim, las mujeres se llevaron los halagos de todos y marcaron tendencias para todas las edades. Ellas no fueron sólo espectadoras del momento; algunas participaron en la música y conducción, mientras que otras fueron la cara de una nueva cápsula muy esperada.

El elenco de Margarita fue el centro de atención. Antonella Podestá, Mora Bianchi y Lola Abraldes solo fueron algunas de las que se presentaron en el evento y se llevaron todos los aplausos. Las adolescentes decidieron ir por losconjuntos ceñidos al cuerpo, marcando la personalidad de los personajes que interpretan. Mientras que Mora fue por un conjunto total white, con pollera estilo princesa, Lola priorizó la elegancia del chaleco, y sus compañeras lo urbano.

Las it girls del momento no podían faltar, y por eso Juli Poggio, Lola Latorre, Lola Poggio y Anabel Sánchez se llevaron los aplausos en el modelaje. Las jóvenes le metieron su impronta estilo estudiantil y deportiva a un evento exclusivo. Todas ellas trajeron a la moda lo que más les había marcado de las historias de Cris Morena, y lo llevaron a su estilo personal. Por su parte, Melisa Garat y Nati Jota también evocaron a las historias de su infancia, dándole un plus que se vuelve ideal para la próxima temporada de invierno.

Por último, mujeres como Nicole Neuman y Valeria Mazza no quisieron disfrutar del evento sin sus compañeros de moda. Ambas modelos lucieron lo mejor del animal print y las transparencias, junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero, y Taina Gravier. Las adolescentes marcaron su estilo personal, trayendo algunas de las prendas claves de la moda de los 2000, años donde las historias de Cris Morena comenzaban a ser furor.

El evento de Margarita y Queen Juana fue una pasarela llena de nuevas tendencias y música para bailar. Entre presentaciones de artistas, sesiones de fotos y muchas flores y alegría, las celebridades se permitieron jugar con su estilo a la vez que recordaban los clásicos que los acompañaron durante varios años. Cris Morena está en la producción de la segunda temporada, y todos esperan emocionados más noticias.

